【使徒行者3劇透】林峯發現「歡喜哥」許紹雄未死　馬國明苗僑偉玩心理戰【有片】

▲ 《使徒行者3》

由林峯、苗僑偉、馬國明、蔡思貝、黃智雯、黃翠如等主演的《使徒行者3》，現正在收費平台myTv Gold優先播出。

於第5集《使徒行者3》劇情講林峯發現「歡喜哥」許紹雄尚在人間，原來之前許紹雄為避追殺，於是早在槍內換上低火藥子彈，所以當日被開槍打中後假死，然後往歐洲某國隱居。

另一方面，馬國明對林峯開始起疑，幸得苗僑偉為他解圍。