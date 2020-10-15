【使徒行者3劇透】林峯發現「歡喜哥」許紹雄未死 馬國明苗僑偉玩心理戰【有片】 娛樂 10:47 2020/10/15 分享： 熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮 ▲ 《使徒行者3》 由林峯、苗僑偉、馬國明、蔡思貝、黃智雯、黃翠如等主演的《使徒行者3》，現正在收費平台myTv Gold優先播出。 於第5集《使徒行者3》劇情講林峯發現「歡喜哥」許紹雄尚在人間，原來之前許紹雄為避追殺，於是早在槍內換上低火藥子彈，所以當日被開槍打中後假死，然後往歐洲某國隱居。 另一方面，馬國明對林峯開始起疑，幸得苗僑偉為他解圍。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【使徒行者3】14個主要角色海報首度曝光 馬國明分飾兩角追撃爆seed林峯 14:57 2020/10/09 【使徒行者3】14個主要角色海報首度曝光 馬國明分飾兩角追撃爆seed林峯 【使徒行者3】爆Seed林峯回歸鬥白髮馬國明 釘姐佘詩曼預告片現身？ 17:29 2020/09/29 【使徒行者3】爆Seed林峯回歸鬥白髮馬國明 釘姐佘詩曼預告片現身？ 【使徒行者3】苗僑偉出獄佘詩曼下落不明 麥美恩做林峯徒弟與農夫搞笑演出【內含劇透】 11:59 2020/10/13 【使徒行者3】苗僑偉出獄佘詩曼下落不明 麥美恩做林峯徒弟與農夫搞笑演出【內含劇透】 電視劇 TVB