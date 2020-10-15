【野生捕獲】曾華倩遇發哥即變小粉絲　《新紮師兄》續集35年後再相遇：有幸合作過

▲ 《新紮師兄》續集已經35年。

曾華倩日前在九龍城巧遇發哥周潤發，立即「野生捕獲發哥」發哥拍照。曾華倩與周潤發此合照，即引起不少觀眾勾起《新紮師兄》續集的回憶，並大讚二人「零走樣」。曾華倩更粉絲上身，表示遇見發哥周潤發非常開心。

曾華倩在微博分享與發哥合照，並配文：「哈....哈，終於在九龍城遇見發哥了!對上一次真不知道是幾多年前遇見過。。。。但發哥仔仍然是個男神，華倩妹今天開心死了。有幸在(新紮師兄二)合作過呢！」

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▲ 曾華倩巧遇發哥。（曾華倩微博）

當年經典《新紮師兄》續集

有網民留言：「當年你出道就有幸和發哥合作一起演戲。 新紮續集你是第一女主角呢！是我們影迷們最愛的倩作品之一。發哥越活越帥姐姐素顏也保養得宜。」、「永遠偶像發哥」。

曾華倩與發哥在1985年的《新紮師兄》續集合作，曾華倩在劇中演新紮師妹葉巧宜，與梁朝偉飾演的張偉杰由相戀並結為夫妻。在現實中，當時曾華倩與梁朝偉亦正在拍拖，被視為金童玉女。

至於發哥在劇中演張偉杰從內地來港的新移民阿叔張竟成，他本與戚美珍演的葉巧楠相戀，可是大反派韓彬（任達華飾）橫刀奪愛。此劇人物突出，演員演出精彩，當時十分受歡迎。

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野生捕獲發哥

其實發哥一向親民，對於粉絲的合照要求來者不拒，除了行山，發哥亦常在九龍城出沒，當地小店老闆大讚發哥看到有食客蠢蠢欲動時，就會主動起身，甚至走去每張枱跟食客自拍。

▲ 發哥有時跟行山友，如方中信、陳山聰等運動後，便到添財記食早餐。(經濟日報圖片)

有新片上時，發哥甚至會送電影票，過年也會派利是給粥店員工，相當「貼地」。

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