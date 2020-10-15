【熟女強人】33歲洪卓立皮膚鬆弛呈現老態　小生形象不再慘被狠批：老過沈卓盈

ViuTV劇集《熟女強人》內，除有一眾淑女演員外，還有襯托眾女的一班男演員，當中在《熟女強人》飾演財經分析師的沈卓盈，身邊除有負責演PTBF的駱振偉，還有演暗戀「沈大師」的洪卓立。

可是出道近14年、現年33歲的洪卓立本來出名是青靚白淨的靚仔，不過在最近在《熟女強人》現身卻被狠批老態盡現！

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洪卓立走樣成中佬

歌手出身的洪卓立近日於ViuTV新劇《熟女強人》中飾演梓謙，暗戀其上司沈卓盈，由於擔心對方被駱振偉飾演的PTBF所騙，於是出面意圖揭穿男方的真面目。

於星期二播出的一集以他們三人的故事為主軸，當中不少觀眾看畢該集後，感嘆現年33歲的洪卓立狀態已不復當年勇。還去出名皮膚白滑的他，臉形暴漲、黑眼圈明顯、皮膚鬆弛，甚至有網民指他比38歲的拍檔沈卓盈看起來還要老。

有網民留言，指洪卓立已不知不覺成為了「中佬」，又有人指過去是立立的粉絲，但現時卻「轉會」覺得比洪卓立年長一歲的陳家樂保養得更加好。

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洪卓立湯怡無奈分手

現年33歲的洪卓立於2006年參新秀奪得亞軍而入行，其首本名曲有《彌敦道》、《愛無膽》等，最廣為人知的相信是與湯怡長達11年的戀情，可惜金童玉女於前年宣布分手。

而洪卓立一向深受網民「喜愛」，經常以他作為話題，例如自2009年起多次瘋傳的「死訊」，他本人更曾出面澄清自己未死，到後來他亦已習慣網民的調侃，開始自嘲，十分豁達大方。

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