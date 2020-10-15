【消委會】逾8成防曬用品低於標示要求　4款防曬效能不足SPF15【附品牌名單】

▲ 消委會測試30款日常防曬產品。（消委會短片截圖）

防曬是日間不可缺少的皮膚保養，以減低紫外線對皮膚的傷害。消委會測試市面30款日常防曬產品，發現逾8成樣本未能達到其標示SPF的防曬要求，其中「Sofina」﹑「FANCL」﹑「Curél」及「Bio-Essence」4款產品量得的防曬效能更不足SPF15，當中2款屬極高度保護的防曬產品（SPF50+）。

測試的30款日常防曬產品中，售價介乎80元至550元，由於本港目前未有法例或標準規管標示產品SPF和UVA的防曬效能，消委會參考歐盟《化妝品條例》，測試項目涵蓋SPF防曬系數的測試、UVAPF測試，亦檢視各樣本的標籤資料。

結果顯示，4款防曬效能不足SPF15的產品包括：

Curél 輕透清爽防曬水凝乳液 UV Protection Essence

Sofina 高保濕活膚防曬乳液 SOFINA beaute UV cut emulsion

Fancl 高效防曬露 Sunguard 50+ Protect

Bio-Essence 水感舒緩防曬保濕霜Bio-Water Sensitive pH Sunscreen SPF50+ PA++ (Hydrating)

消委會測試指，14款高度保護防曬產品（SPF30至50）樣本中，有8款量得的SPF值低於產品標示值，當中標示為SPF30的「Curél輕透清爽防曬水凝乳液」差異最大，量得的SPF值僅為9.8。

16款標示為極高度保護防曬產品（SPF50+）中，僅「Bioderma 高效輕爽防曬乳液 」完全符合歐盟要求；14款樣本量得的SPF值為60以下，SPF值最低的2款樣本更只量得14.3及11.7，分別為「Fancl 高效防曬露 Sunguard 50+ Protect」及「Bio-Essence 水感舒緩防曬保濕霜Bio-Water Sensitive pH Sunscreen SPF50+ PA++ (Hydrating)」，被消委會評為表現遜色。

▲ 防曬小知識。（消委會圖片）

消委會稱，30款產品中只有5款產品完全符合歐盟的法規，其中「Nivea」一款僅售85元：

Chanel UV Essential Protection Globale Complete Protection UV Pollution

Nivea 冰感防曬乳液SPF50 SUN Protect & Refresh Refreshing Sun Lotion SPF50

Seba Med Multi protect sun lotion

Vichy 清爽保濕防曬日霜 UV Protect Skin Defense Daily Care

Bioderma 高效輕爽防曬乳液 Photoderm MAX Aquafluide SPF 50+

消委會說，只有19款樣本有標示主要成分，消費者或未能清楚了解產品是否含有過敏化學成分；而SPF50的防曬產品基本上已能夠為皮膚提供98%的保護，SPF數值太高的防曬產品反而有機會堵塞毛孔，令皮膚過敏，所以在一般使用下，不宜過度追求SPF數值過高的防曬產品。

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記者：陳曉瑩