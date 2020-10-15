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【消委會】17經測試後沒有爆破的安全套　消委會：較薄的樣本會在平均壓力較低下爆破【內附詳細名單】

社會 11:23 2020/10/15

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

17經測試後沒有爆破的安全套。

安全套除了有助避孕之外，亦可預防愛滋病及其他性病。消委會測試9個牌子共30款安全套，其中有17款在測試時沒有出現破裂情況。

即看今期消委會報告︰https://bit.ly/2xZn3pI

【消委會】逾8成防曬用品低於標示要求　4款防曬效能不足SPF15【附品牌名單】

17經測試後沒有出現爆破的安全套

消委會每款型號共測試315個樣本。測試時把安全套展開，放在爆破測試儀器上充氣，儀器會自動記錄爆破時的容量和壓力。在22款橡膠安全套中，5款有樣本在較低的容量或壓力下破裂。其中有17款在測試時沒有出現破裂情況，

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因合成物料安全套有其獨特的爆破壓力及容量，因此就有關樣本於該項測試評分，而只在表一列出相關數據供消費者參考，以下例子比較各種物料的物理特性與PI安全套比較，PU安全套的爆破容量較低但爆破壓力則較高，不過PU安全套比PI安全套較為薄身，對爆破測試有一定影響，都顯示了較薄的樣本會在平均壓力較低下爆破。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：郭家穎

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