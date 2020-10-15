【iPhone 12機殼】CASETiFY中環店登場iPhone 12機殼即日有售 增設迷幻自拍區網民爭相selfie【內附地址】
這年頭iPhone的氣勢如虹，剛發表的iPhone 12自然是大家恨不得立時擁有的全新機種，而事實上自iPhone面世以來，有不少人都借助它而建立起自己的事業，最好的例子就是港人吳培燊和楊子業創立的CASETiFY，由他們創立的CASETiFY手機殼品牌，面積更大的CASETiFY旗艦店店在置地廣場登場。
CASETiFY的手機殼之所以全球九賣，原因是應用了qitech雙層緩震材料製造，據聞經過測試在6.6英尺高跌下仍然令手機不帶絲亳損傷，難怪單是2014年的營業額就有70.2億港元，而且可以在租金昂貴的中環置地廣場開設全新面積更大的CASETiFY STUDiO。
CASETiFY STUDiO為了這個重新出發的新店，特別找來位於日本東京的跨界別藝術機構A-GENT TOKYO合作推出聯乘產品，當中精心挑選7款分別由英國新進插畫家Kate Moross、倫敦藝術家Chrissie Abbott、來自日本的插畫家Ayumi Takahashi和Walnut設計的手機殼於此店作獨家發售。
不過，說到這間店另一個最大的賣點是店內特設「CASETiFY Experience Cube」全方位自拍空間，迷幻般的空間，筆者每次經過都看見擠滿了人群在這裏自拍，此舉絕對有生意頭腦，難怪其門如市。
地址：中環置地廣場B26-28店
記者：何偉雄