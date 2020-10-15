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【iPhone 12機殼】CASETiFY中環店登場iPhone 12機殼即日有售　增設迷幻自拍區網民爭相selfie【內附地址】

休閒消費 11:53 2020/10/15

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

面積更大的CASETiFY旗艦店剛重新裝修完成。（圖片由CASETiFY剛提供）

這年頭iPhone的氣勢如虹，剛發表的iPhone 12自然是大家恨不得立時擁有的全新機種，而事實上自iPhone面世以來，有不少人都借助它而建立起自己的事業，最好的例子就是港人吳培燊和楊子業創立的CASETiFY，由他們創立的CASETiFY手機殼品牌，面積更大的CASETiFY旗艦店店在置地廣場登場。

店內設自拍區，燈光有多款選擇。（圖片由CASETiFY提供）

CASETiFY的手機殼之所以全球九賣，原因是應用了qitech雙層緩震材料製造，據聞經過測試在6.6英尺高跌下仍然令手機不帶絲亳損傷，難怪單是2014年的營業額就有70.2億港元，而且可以在租金昂貴的中環置地廣場開設全新面積更大的CASETiFY STUDiO。

昨天宣布iPhone 12資料，CASETiFY即日已經有iPhone 12機殼有售。（由CASETiFY提供）

CASETiFY其中一款最暢銷的手機殼，大家一定見過。（圖片由CASETiFY提供）

CASETiFY STUDiO為了這個重新出發的新店，特別找來位於日本東京的跨界別藝術機構A-GENT TOKYO合作推出聯乘產品，當中精心挑選7款分別由英國新進插畫家Kate Moross、倫敦藝術家Chrissie Abbott、來自日本的插畫家Ayumi Takahashi和Walnut設計的手機殼於此店作獨家發售。

Ayumi Takahashi 遊走於東京、紐約和柏林之間，她一直希望能以無界限的作品表達快樂和幸福，這次她運用慣常的大膽用色和精緻花卉圖案，創作出款手機殼。（$319-$399/圖片由CASETiFY提供）

來自倫敦的Chrissie Abbott，多年來通過混合媒介為不同的品牌設計圖像和動畫。是次她亦將這種設計融入到手機殼中，藉此帶來快樂及積極的感覺。（$319-$399/圖片由CASETiFY提供）

不過，說到這間店另一個最大的賣點是店內特設「CASETiFY Experience Cube」全方位自拍空間，迷幻般的空間，筆者每次經過都看見擠滿了人群在這裏自拍，此舉絕對有生意頭腦，難怪其門如市。

地址：中環置地廣場B26-28店

記者：何偉雄

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