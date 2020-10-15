【新手媽辛酸】疫情下無請工人陪月湊B兩個月　新手媽雨僑後悔：唔好做傻事

▲ 雨僑在沒有工人和陪月下湊B兩個月，大呻後悔。

照顧初生BB往往像「打仗」般混亂，餵食、換尿片、哄睡等，令新手爸媽都忙得不可開交。不少家庭都會聘用陪月、外傭來幫忙，減輕負擔。在今年8月榮升媽媽的雨僑，近日就在社交網站分享，自己因疫情沒有聘用工人和陪月，如此經過兩個月，感到非常後悔，更呼籲大家「切勿以身犯險」。

雨僑與丈夫羅力威的女兒Harper，在今年8月出生，雨僑不時在Instagram等社交平台分享自己的育兒心路歷程。她近日在IG發帖，分享自己因疫情關係，沒有聘用工人和陪月，在家人協助下，親力親為地照顧BB。

▲ 雨僑在8月誕下女兒，成為新手媽媽。（IG圖片）

呼籲切勿以身犯險

然而，經過2個月時間，她坦言非常後悔，更呼籲大家「切勿以身犯險」、「唔好做傻事」。

如果BB唔係百日哭 如果唔係屋企都有好多事發生 係會輕鬆啲…… 但係世事無如果

雖然只做了短短2個月媽媽，但雨僑已感觸良多，表示想說的話有「十匹布咁長」，稍後會在社交平台直播再分享。

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謝安琪留言打氣

不少媽媽紛紛留言鼓勵她，並分享自己的經驗，「冇人幫手替下更真係會癲。你好叻！」、「我兩胎同樣情況，無工人無陪月，而家細女2歲，只能講句『大家加油』」、「頭三個月埋身放題後再加泵奶，日日都手抱住，即使訓，訓15分鐘就醒，而家叫做捱過咗。加油，有好多同路人既」。

同為人母的謝安琪亦留言「加油」，為雨僑打氣，而雨僑也留言回覆網民，「我想時光倒流請番日夜更唔該」，並向網民請教時間分配、湊B知識等。

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責任編輯：王明芳