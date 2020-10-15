歌迷往茶飲店為鄧麗欣慶生　Stephy王子Long-D講信用：心的距離不會太遠

▲ Stephy生日願望是身體健康，一切回復正常。

今天（10月15日）是鄧麗欣（Stephy）的37歲生日，過往每年歌迷都會舉辦生日會為Stephy慶生，可是今年因疫情未能舉行聯歡聚會。

不過適逢10月11日是Stephy自家茶飲店成立兩周年的日子，一班有心的歌迷日前特意到Stephy自家茶飲店於沙田開的快閃店「野生捕獲」老闆娘鄧麗欣，順道為壽星女預祝。

Stephy當日突襲茶飲店「巡舖」兼為店舖兩周年舉行簡單的切蛋糕儀式，豈料一班歌迷早已在店裡等候壽星女登場，令她非常驚喜。粉絲送上生日卡及小禮物，Stephy亦有回禮送上茶飲贈券。

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▲ 粉絲為Stephy送上生日驚喜。

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Stephy生日願望身體健康

對於今年未能與歌迷舉行正式的生日會，Stephy稱：「原本以為今年未必同他們見到面，好開心有這個機會，見個面影張相都好滿足。是有些可惜，未能與粉絲玩耐一些及傾偈。」

但她也明白當下疫情是所有人也要面對的問題，只有希望疫情快過。

Stephy透露今年慶祝活動一切從簡，只與朋友及家人簡單食飯，願望是身體健康，一切回復正常：「我諗今年很多人都有這個諗法，平時覺得好正常普通的事，今年要得到都不容易，就算同朋友食餐飯都不易。」

▲ Stephy與王子已有8個多月沒有見面。

Stephy王子無奈未能相見

提到與台灣男友邱勝翊（王子）分隔兩地，已有8個多月沒有見面，Stephy感嘆只能在透過視像慶生，名符其實是一對「螢幕情侶」：「今年他4月生日我們已經冇得見面，唯有視訊慶祝，我弄了個蛋糕在螢幕前與他慶生，不知他今次會不會都是這樣做呢？」

她表示要維繫遠距離戀愛是門很高深學問，秘訣是彼此的「信任」：「好多經歴過『Long-D』的朋友都明白，維繫真係沒甚麼其他方法，只能每日互相分享自己的生活日常，大家信任程度高些，即使有地方上的距離，但個心的距離都不會太遠。」