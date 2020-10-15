何文田中九龍幹線昨晚發生工業意外　挖掘機疑「斷繩」空中直墮豎井

▲ 中九龍幹線何文田豎井發生墜機意外。

中九龍幹線何文田豎井發生墜機意外，中科興業董事總經理潘焯鴻於其社交網站專頁發布短片揭示，中九龍幹線何文田豎井昨日晚上7時許，懸吊一部挖掘機期間，懷疑懸吊挖掘機機身重心向前傾，其後整架挖掘機翻側，懸吊鐵鏈亦斷開，挖掘機直墮豎井。

墜機事件歷時半分鐘，短片可見挖掘機翻側時，豎井地面工人紛紛走避。有消息指事件中暫時未有傷亡，惟政府或負責工程的公司未有對外公布事件。TOPick正向路政署查詢情況。

有關意外經過，即看連環圖:

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亦有另一角度的片段拍到意外的經過，即看連環圖:

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根據路政署網頁資料，中九龍幹線工程早於2017年12月動工，擬興建一條4.7公里長的雙程三線幹道，料2025年啟用後，紓緩九龍中部現有東西行道路的交通擠塞情況，整個工程估計費用達423.6億元，由奧雅納–莫特麥克唐納顧問聯營公司(設計及建造)任顧問公司。

有關工程詳細的規劃，請點擊看圖：

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據署方資料，項目涉及不同工程範圍合約，其中於何文田建造垂直豎井通道、地質勘測及水平定向鑽探工程，由「西松建設株式會社」任總承建商、「奧雅納–莫特麥克唐納顧問聯營公司」為駐地盤工程師，2017年12月動工，去年9月完工，合約總價達3.17億元。

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記者：陳正怡