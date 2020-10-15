政府7個公眾停車場繼續月票特別安排　10月份月票人士可優先購買

▲ 運輸署將繼續在轄下7個政府公眾停車場，實施特別措施以發售11月份泊車月票。

運輸署今日（15日）表示，因應新冠肺炎的最新情況，運輸署將繼續在轄下7個政府公眾停車場，包括天星停車場、大會堂停車場、天后停車場、筲箕灣停車場、香港仔停車場、葵芳停車場及荃灣停車場，實施特別措施以發售11月份泊車月票，以減少病毒在社區傳播的風險。

現時持有10月份私家車／客貨車、電單車或的士月票的人士，可優先購買11月份相同車輛類別的月票。該等合資格月票持有人必須於10月22日晚上9時前，在有關停車場的繳費處完成購買11月份月票的手續。

如有關人士未有在上述指定時間前購買月票，將被視作自動放棄購買11月份月票。餘下未售的私家車／客貨車11月份月票，將於10月23日早上7時30分在各停車場繳費處以先到先得形式發售予公眾人士，而餘下未售的電單車及的士11月份月票則於10月24日早上7時30分發售。

另一方面，運輸署正檢討泊車月票在疫情紓緩後的銷售安排。就此，停車場使用者請留意運輸署的宣布及停車場營辦商於停車場內張貼的最新告示。

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責任編輯：陳子謙