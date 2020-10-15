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【家品開倉】愉景新城D．PARK低至1折家品開倉　消費滿額有機會$10換購Dyson家電Morris電動皮梳化【內附連結】

休閒消費 12:21 2020/10/15

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

D．PARK愉景新城於10月19日至11月8日期間，推出「HAPPY HOME HAPPY FAMILY家品折」。（商場提供）

$10可以買到原價萬多元的Morris兩座位電動皮梳化？又或是價值5千多元的Apple iPad Air3或Dyson二合一空氣淨化風扇？絕對有可能！D．PARK愉景新城將推出「HAPPY HOME HAPPY FAMILY家品折」，不論線上線下購買家品同樣著數︰網上購物可享低於5折優惠，更特設$10著數區；店內貨品亦提供1折及5折優惠，要入貨是時候了。

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D ‧ PARK愉景新城將於10月19日至11月8日期間推出「HAPPY HOME HAPPY FAMILY家品折」，逾40間商戶登陸網上商店，由每天上午11時開始，先到先得，售完即止，以5折於線上限時限量開放給大家瘋搶，除了家品家電，還包括美食餐飲。網上商店更將於10月21日特設$10著數區，消費滿指定金額即可以$10換領精選商品，當中必搶的人氣產品包括iPad、Apple Watch、Dyson家電及任天堂Switch。

於10月23日至26日期間，D．PARK愉景新城內多個人氣零售商戶將同步「慶折」，多間店舖會以優惠價出售過千件家品，分別以震撼價1折或5折開催，參加1折開催的商戶包括at.home、 CASABLANCA卡撒天嬌、Pricerite實惠、Simplylife、雅芳婷等等。部分陳列貨品的售價更叫大家意想不到。

而凡於10月23日至26日期間，每日頭50位顧客消費滿$1,000，更可獲贈人氣家品或現金回贈，讓你慳得更多。

記者︰Maria

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