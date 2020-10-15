【景福珠寶】King Fook水果主題彩鑽清爽可愛　3款鮮果首飾暗藏祝福果語

▲ 蘋果耳環（$21,900）（品牌提供）

吃水果無分季節，景福珠寶也在這個秋意正濃的時候，為大家帶來了全新Fruitail系列。設計師以3款常見的水果︰蘋果、菠蘿和士多啤梨作設計靈感，透過精巧細緻的鑲嵌工藝，打造出既矜貴亦可愛的珠寶首飾。

▲ 菠蘿吊墜（$18,600）（品牌提供）

不同的花有不同的花語，原來水果也同樣有果語，蘋果、菠蘿和士多啤梨就分別代表了平安、好運接踵而來及幸福愛情的寓意，因此Fruitail系列可謂意頭十足。系列的項目不多，只有吊墜和耳環，設計師採用簡潔柔和的線條，勾畫出蘋果外框，再配上18K白色黃金與玫瑰金雙色，並鑲嵌了璀璨的鑽石及紅寶石作點綴。

▲ 另一款蘋果耳環（$37,000）（品牌提供）

▲ 士多啤梨吊墜（$16,400）（品牌提供）

而耳環亦加入近年流行的不對稱設計，為平實打扮添加新鮮感。另一款蘋果鑽飾則以蘋果的橫切面設計而成，藉著閃爍的白色鑽石營造飽滿的果肉，由閃爍寶石引發味蕾誘惑。菠蘿由18K白色黃金雕刻出葉冠細節，再以極緻工藝將白鑽及黃鑽鑲嵌成果身，加上18K黃金外邊，成了果香濃郁的極品。至於士多啤梨就先以18K白色黃金與玫瑰金刻劃出生氣盎然的紋理和外形，再鑲上鑽石而成，不失可愛。

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記者：Maria