【Netflix劇集】《艾蜜莉在巴黎》Lily Collins自小父母離異　難抵壓力當星二代曾患厭食症

▲ 《艾蜜莉在巴黎》的女主角兼監製Lily Collins現實中是著名音樂人之女，但身為星二代少女期曾承受不少壓力。

Netflix劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）自推出以來一直人氣高企，花技招展的時尚造型、各式型男，以至職場文化、巴黎人的生活等都成為話題，令此劇成為女主角兼監製Lily Collins正式入行11年來最受注目的作品。

劇中Emily一個人在巴黎打工不斷有艷遇奇遇，現實中31歲的Lily Collins人生也經過高低起伏，雖然含著銀匙出世，但童年面對父母離異打擊，少女時更因壓力患上厭食症。

▲ 《艾蜜莉在巴黎》一劇令入行逾10年的Lily Collins人氣勁升。（取自Emily In Paris IG）

1.Phil Collins之女

Lily Collins父親Phil Collins是英國著名搖滾樂隊Genesis的鼓手兼主音，他也曾作個人發展，70至90年代中名成利就，曾獲得8度獲格林美獎。

▲ Lily兒時跟父親Phil Collins合照。（取自Lily Collins Instagram）

Lily 是Phil Collins跟第二任太太Jill Tavelman所生的女兒，但她7歲時父母就離婚，自此她跟隨媽媽由英國搬到美國洛杉磯居住。

▲ Lily Collins跟母親Jill Tavelman關係十分要好，她的一對濃眉也是遺傳自母親。（取自Lily Collins Instagram）

Lily也因此跟父親關係疏離，跟母親關係親密。已成為她標記的一對濃眉，也是遺傳自母親。

雖然少女時期對父親有很多不滿，但Lily數年前曾公開表示已原諒父親在她最需要他時缺席，並非她期望中的爸爸，也原諒了他犯的錯，希望大家都向前看。近年，她總會在父親節及爸爸生辰時，甫出童年與父的合照，可見父女已冰釋前嫌。

2.棄讀新聞當演員

Lily 童年已涉足演藝圈，首部演出電影是09年的《守護有心人》（Blind Side）演Sandra Bullock女兒。

她本來在美國南加州大學讀新聞係，也因為向演藝事業發展而放棄學業。

其首部擔正電影是2012年的《魔鏡魔鏡：白雪公主決戰黑心皇后》（Mirror, Mirror）演白雪公主，不過電影口碑麻麻，令她的星途起步不似預期。

▲ Lily Collins首部擔正電影是2012年的《魔鏡魔鏡：白雪公主決戰黑心皇后》，可惜電影口碑麻麻。（劇照）

3.少女期曾患厭食症

Lily在2017年Netflix 電影《深刻入骨》（To the Bone）中飾演患上厭食症的年輕女子，本已瘦削的她為呈現角色那皮包骨狀態，大減20磅，令人嘩然。

現實生活的她亦早在少女時代曾有類同的經歷。

▲ 2017年Netflix電影《深刻入骨》講厭食症女孩的自我探索，由本身曾患厭食症的Lily Collins演出份外令人深刻。（網上圖片）

Lily曾透露過16歲因為目睹父親又再離婚，家庭問題困擾，加上同輩的輿論、學業和工作的壓力（當時她已經做模特兒），令 Lily常吃減肥藥及過度運動。

她並開始摳喉，導致食道灼傷、掉髮，試過兩年沒有月經，後來她戰勝厭食症並曾出書《Unfiltered：No Shame, No Regrets, Just Me》細述心路歷程。

▲ Lily Collins 2017年出書《Unfiltered》自述少女時代起面對厭食症困擾的經歷。（取自Lily Collins Instagram）

Lily解釋說，願意接演厭食症角色，是因為社會仍然視之為禁忌話題。

而她希望藉此帶起討論，正視何謂健康以及正面的自我形像。

▲ Lily 曾跟《魔都獵人》的Jamie Campbell Bower擦出愛火（網上圖片）

4.已名花有主

《艾蜜莉在巴黎》的Emily艷遇多多，法國型男紛紛被她吸引。

現實中Lily天生麗質，曾經跟《吸血新世紀》（Twilight）系列的Taylor Lautner 拍拖，但戀情僅維持4個月；跟《High School Musical》的 Zac Efron傳緋聞，又因合作《魔都獵人》（The Mortal Instruments）而與Jamie Campbell Bower擦出愛火，而「美國隊長」基斯伊雲斯也曾跟她傳緋聞。

▲ 2020年9月，Lily Collins在IG甜蜜宣布跟導演Charlie McDowell訂婚。（取自Lily Collins Instagram）

直至2020年9月，Lily就在IG宣布答應了導演男友Charlie McDowell的求婚，甜蜜地放閃。

事業上揚、愛情也開花，2020年對Lily Collins來說確是關鍵的一年。

記者：胡慧雯