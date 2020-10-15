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【Netflix劇集】《艾蜜莉在巴黎》Lily Collins自小父母離異　難抵壓力當星二代曾患厭食症

娛樂 15:44 2020/10/15

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《艾蜜莉在巴黎》的女主角兼監製Lily Collins現實中是著名音樂人之女，但身為星二代少女期曾承受不少壓力。

Netflix劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）自推出以來一直人氣高企，花技招展的時尚造型、各式型男，以至職場文化、巴黎人的生活等都成為話題，令此劇成為女主角兼監製Lily Collins正式入行11年來最受注目的作品。

劇中Emily一個人在巴黎打工不斷有艷遇奇遇，現實中31歲的Lily Collins人生也經過高低起伏，雖然含著銀匙出世，但童年面對父母離異打擊，少女時更因壓力患上厭食症。

《艾蜜莉在巴黎》一劇令入行逾10年的Lily Collins人氣勁升。（取自Emily In Paris IG）

1.Phil Collins之女

Lily Collins父親Phil Collins是英國著名搖滾樂隊Genesis的鼓手兼主音，他也曾作個人發展，70至90年代中名成利就，曾獲得8度獲格林美獎。

Lily兒時跟父親Phil Collins合照。（取自Lily Collins Instagram）

Lily 是Phil Collins跟第二任太太Jill Tavelman所生的女兒，但她7歲時父母就離婚，自此她跟隨媽媽由英國搬到美國洛杉磯居住。

Lily Collins跟母親Jill Tavelman關係十分要好，她的一對濃眉也是遺傳自母親。（取自Lily Collins Instagram）

Lily也因此跟父親關係疏離，跟母親關係親密。已成為她標記的一對濃眉，也是遺傳自母親。

雖然少女時期對父親有很多不滿，但Lily數年前曾公開表示已原諒父親在她最需要他時缺席，並非她期望中的爸爸，也原諒了他犯的錯，希望大家都向前看。近年，她總會在父親節及爸爸生辰時，甫出童年與父的合照，可見父女已冰釋前嫌。

2.棄讀新聞當演員

Lily 童年已涉足演藝圈，首部演出電影是09年的《守護有心人》（Blind Side）演Sandra Bullock女兒。

她本來在美國南加州大學讀新聞係，也因為向演藝事業發展而放棄學業。

其首部擔正電影是2012年的《魔鏡魔鏡：白雪公主決戰黑心皇后》（Mirror, Mirror）演白雪公主，不過電影口碑麻麻，令她的星途起步不似預期。

Lily Collins首部擔正電影是2012年的《魔鏡魔鏡：白雪公主決戰黑心皇后》，可惜電影口碑麻麻。（劇照）

3.少女期曾患厭食症

Lily在2017年Netflix 電影《深刻入骨》（To the Bone）中飾演患上厭食症的年輕女子，本已瘦削的她為呈現角色那皮包骨狀態，大減20磅，令人嘩然。

現實生活的她亦早在少女時代曾有類同的經歷。

2017年Netflix電影《深刻入骨》講厭食症女孩的自我探索，由本身曾患厭食症的Lily Collins演出份外令人深刻。（網上圖片）

Lily曾透露過16歲因為目睹父親又再離婚，家庭問題困擾，加上同輩的輿論、學業和工作的壓力（當時她已經做模特兒），令 Lily常吃減肥藥及過度運動。

她並開始摳喉，導致食道灼傷、掉髮，試過兩年沒有月經，後來她戰勝厭食症並曾出書《Unfiltered：No Shame, No Regrets, Just Me》細述心路歷程。

Lily Collins 2017年出書《Unfiltered》自述少女時代起面對厭食症困擾的經歷。（取自Lily Collins Instagram）

Lily解釋說，願意接演厭食症角色，是因為社會仍然視之為禁忌話題。

而她希望藉此帶起討論，正視何謂健康以及正面的自我形像。

Lily 曾跟《魔都獵人》的Jamie Campbell Bower擦出愛火（網上圖片）

4.已名花有主

《艾蜜莉在巴黎》的Emily艷遇多多，法國型男紛紛被她吸引。

現實中Lily天生麗質，曾經跟《吸血新世紀》（Twilight）系列的Taylor Lautner 拍拖，但戀情僅維持4個月；跟《High School Musical》的 Zac Efron傳緋聞，又因合作《魔都獵人》（The Mortal Instruments）而與Jamie Campbell Bower擦出愛火，而「美國隊長」基斯伊雲斯也曾跟她傳緋聞。

2020年9月，Lily Collins在IG甜蜜宣布跟導演Charlie McDowell訂婚。（取自Lily Collins Instagram）

直至2020年9月，Lily就在IG宣布答應了導演男友Charlie McDowell的求婚，甜蜜地放閃。

事業上揚、愛情也開花，2020年對Lily Collins來說確是關鍵的一年。

記者：胡慧雯

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