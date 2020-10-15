【煙鏟姐姐】疑外傭湊少主返幼稚園煙癮起　女童孭住書包指定吸煙區呆等食二三手煙

▲ 一名疑似工人姐姐在街上吸煙，身邊有名幼稚園生吸二三手煙。

有僱主聘請外傭照顧孩子，對於有吸煙習慣的工人姐姐會避之則吉，擔心影響小朋友健康。今日（15日）有網民在社交討論區發帖，在街外看到一名疑似工人姐姐在街外吸煙，身邊有一名幼稚園生，心痛小朋友，有感外傭不盡責。

疑外傭在幼稚園女童旁吸煙

有網民於今日（15日）在facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖文，上載了一張相片，見一名女士穿上街坊裝便服食煙，地點在指定吸煙區，設有垃圾桶及長椅，而身旁有一名孭書包穿幼稚園校服的女童站立等待。發帖網民指出︰

呢個工人喺度食煙，小朋友喺旁邊等！

有關帖文發布不到1小時，引來很多網民討論，大部分指出外傭不應在小朋友面前吸煙，斥罵︰「好離譜」、「教壞細路」、「要個細路孭住個書包喺度等你食煙」等，更多人憂慮孩子吸入二手煙的問題，指出長期吸入影響小朋友健康。

由於相片只拍攝到女士的背面，未能看到清晰容貌，有網民指出她不一定是外傭。有港媽回應不論是誰都好，如果是工人炒得，是阿媽就要自我檢討下，批評在孩子前吸煙是壞榜樣之外，更影響小朋友健康。

考慮辭退吸煙外傭

另一方面，在此facebook討論區日前有僱主發帖抱怨足足等了9個月，新請的外傭才到港，沒料她開工僅兩日，就發現她在廁所偷偷食煙，不知如何是好。很多網民指出接受不到工人姐姐食煙湊小朋友， 有感「二手及三手煙仲毒過一手，係屋內食就更唔好」。

另有網民分享類似經歷，之前工人工作一個月，發現她食煙即刻炒了，因為家中有新生嬰兒，更有港媽表示，之前吸煙姐姐誘發了孩子的哮喘病。

不過，不少網民認為每人情況不一，有網民指家中工人都有食煙，但在湊小朋友期間不會食，只是間中夜晚趁少主睡覺，才先上天台或外出食一支煙，更會即刻沖涼，僱主覺得沒問題，重點是看外傭平日的工作表現及態度。

三手煙危害兒童

根據香港吸煙與健康委員會的資料，長期接觸二手煙的人，患上與吸煙有關疾病的風險，比吸煙者還要高，患上呼吸系統疾病和刺激徵狀如咳嗽、粘液分泌過剩和喘鳴的風險比一般兒童為高，患上中耳炎的機會高一倍等。

而「三手煙」是指吸煙後殘留在衣服、牆壁、家具、地毯、靠墊，甚至頭髮和皮膚等的煙草殘餘化學物。「三手煙」會危害兒童，因為幼兒會四處爬來爬去、嬉戲，較成年人更易近距離接觸到殘留物在家俬和衣物表面的有毒煙草物質，甚至會把有毒物吃下肚，所以特別危險。

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責任編輯︰王明芳