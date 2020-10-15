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【小巴驚魂】小巴司機駕駛途中疑似睡著　網民曾坐同一架車：試過差啲鏟上石壆

休閒消費 12:59 2020/10/15

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小巴司機駕駛途中疑似睡著。

搭小巴不時會遇上司機超速駕駛，令乘客心驚膽顫。近日有網民遇上另一類的危險狀況，小巴司機懷疑在駕駛途中睡著，全程身體向右傾！

小巴司機懷疑恰眼訓

有網民在Facebook貼出一張照片，可見一名小巴司機懷疑在小巴行駛途中睡著，身體完全傾向右邊。事主表示「見佢揸得都穩陣，但愈來愈低」，車上一名女士企圖叫醒他，小巴司機竟然回應：

瞓咗架車就唔識郁啦。

事主事後到Facebook詢問這名司機是不是「慣犯」，並指當天乘搭的路線為101m，來往將軍澳坑口站及西貢市中心。

佢全程keep住咁樣，係咪身體有啲咩要咁樣既姿勢呀？

小巴司機身體向右傾，姿勢像在睡覺。（圖片來源：將軍西貢Facebook）

網民：試過差一點鏟上石壆

有不少網民認得該名司機，指這個司機曾經在駕駛至西貢公路時，用手捽眼，沒有看清楚道路情況，差一點鏟上石壆。亦有網民分享，某次坐他車時，他突然急煞停，該網民才留意到他全程都是照片中這個姿勢，「唯有驚到落車」。

有網民為司機抱不平，指他們經常需要長時間工作，工資又低，難免會不夠精神。

在其他Facebook群組，亦有人曾經發文指晚上乘搭同一路線，上車後發現開得很慢，時速只有約30公里。之後發現小巴經常偏向右邊，更一度衝過對面線，幸好對面線無車，這才得知原來司機恰眼訓，但就未知是否同一個司機。

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責任編輯︰陳珈希

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