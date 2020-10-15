檢測解密課 解答類風濕性關節炎5大常見疑問

類風濕關節炎是本港常見的風濕科病症之一，但大家對它的認識有多深？不少人認為，類風濕關節炎的病徵一定是從手部開始，亦會出現對稱的紅斑，關節也一定會變形，究竟這些講法是否正確？坊間對類風濕關節炎有甚麼常見謬誤？

為了令大家正確認識類風濕關節炎，風濕科專科醫生梁滿濠及譚麗珊教授會跟大家上一堂檢測解密課，解答5大常見疑問！

問題一：病徵一定先從手部開始？

手部較細的關節受影響的確是類風濕關節炎的特徵，但其實類風濕性關節炎可以影響多個部位的關節，而且未必是手部最先出現病徵。「據我們所知，美國及歐洲醫學會有一些標準，評估是否患上類風濕關節炎總共需要6分，其中如有10個以上的細關節受影響，已經有5分。」梁滿濠醫生指，不一定只有手的關節受影響，而大多數患者在病發時，手或腳的細關節也會受影響。

問題二：會出現對稱的紅斑？

「對稱」是類風濕關節炎的一個特別表徵，如左手與右手都會共同受影響，但梁滿濠醫生強調，這「對稱」不一定是絕對的「對稱」，「並不代表左邊的食指與右邊的食指一同受影響，才算是『對稱』，只要是左右邊的細關節也受影響，就算是『對稱性』的影響。

問題三： 關節出事，關節一定會變形？

「類風濕關節炎屬發炎的類別，會影響滑膜，令關節滑膜發炎或腫脹，而這些發炎就像火燒蔓延至附近的『鄰居』。」什麼是「鄰居」？梁滿濠醫生解釋，就是一些軟骨、筋健，甚至是骨質受到侵蝕，導致關節變形。

那麼，變形的後果是甚麼？「就是日常生活中的功能上受到影響。」因此梁滿濠醫生強調，一旦患上類風濕關節炎，一定要抗炎，「把炎腫減少，讓影響減至最低，以致患者的功能不會到受影響，這個就是我們醫治類風濕關節炎的目標。」

問題四： 帶有類風濕因子，等於有類風濕性關節炎？

「其實不一定，因為類風濕因子是一種抗體。」譚麗珊教授指，在類風濕關節炎的患者中，約8成有類風濕因子，其餘2成則沒有。而其他免疫系統疾病患者例如紅斑狼瘡、乾燥綜合症、皮肌炎血管炎、甚至乎肺部纖維化的患者，血清中也可能有類風濕因子。另外，有感染的患者，例如有乙型肝炎、丙型肝炎的患者，或者有腫瘤的患者如白血病、淋巴癌的患者，都可能帶有類風性因子。她建議，當發現了類風濕因子，最重要是找醫生作出診斷。

問題五：臨床上，如何確診類風濕關節炎？

譚麗珊教授指，醫生會幫病人抽血檢查。首先是測量發炎指數，看看是否高於正常水平；另外會檢查是否擁有抗體，除了上文提及的類風濕因子，也會檢驗是否擁有Anti-CCP（抗環瓜氨酸抗體）。

（特約）