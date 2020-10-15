【塑化劑】女童用膠樽飲水1年致性早熟濕疹發作　醫生：膠樽含塑化劑及重金屬

▲ 一名女童用膠樽飲水1年後，出現性早熟情況，亦引致濕疹復發。

長期用膠樽飲水要小心！台灣腎臟科醫生洪永祥近日分享一宗病例，一名10歲女童一整年來也用膠樽當水壺，結果導致性早熟、提早來月經，濕疹復發。洪醫生指出，膠樽含有塑化劑及重金屬，最多只能使用一星期。

洪永祥醫生在當地電視節目《醫師好辣》表示，該名10歲、就讀小四的女兒讀小學前已患有異位性皮膚炎（濕疹的一種），升上學後已很少發作。惟1年前她因泌尿道受感染而發燒，被鼓勵多喝水。當她開始多喝水後，濕疹復發，遂往求醫。

洪醫生發現是女童的水壺出問題。飲用膠樽飲品後，她們物盡其用，用膠樽盛載白開水，當作水壺。母親更為女兒配上揹帶及扣環，以便攜帶。女童用此膠樽喝水已有一年。

洪醫生指，膠樽最多只能用一星期，因內含塑化劑、重金屬「銻」。當使用過久，這些物質會一直溶解出來，喝水時會把塑化劑、重金屬一併攝入。若長期接觸塑化劑，會誘發異位性皮膚炎、氣喘及提早發育，月經提早來到。不再用膠樽飲水後，女童的濕疹問題得以改善。

長期接觸塑化劑 可致不育或患乳癌

本港急症科專科醫生司徒敬豪受訪時曾稱，塑化劑不論對成人或兒童都會有不良影響，尤其發育中的兒童影響較大。吸入過量塑化劑，會增加人體的女性荷爾蒙，導致早熟、不育或女性荷爾蒙失調。男童易有女性特徵，嚴重者可影響睪丸造精功能；女童則會提早出現性徵發育、性早熟等問題。

台灣中央研究院、國家衛生研究院及台大醫院合組的研究團隊，於2014年發表一項有關塑化劑與乳癌的研究報告。團隊追蹤1.2萬名女性長達20年，發現乳癌患者尿液中的塑化劑DEHP代謝物含量高。研究證實塑化劑暴露多、常接觸塑化劑產品的女性，罹患乳癌的風險比一般人增加90%，代謝力較差的女性罹患乳癌機會更高出2.4倍。

PET膠樽不宜不斷重用

消委會指，一般小型樽裝飲品的膠樽大多用「聚對苯二甲酸乙二醇酯」（PET）製造。食物安全中心指，銻是用作製造PET的重金屬，PET膠樽含有微量銻。貯存水時，PET膠樽所含的銻能遷移到水裡去。食安中心過往的研究顯示，PET樽裝飲料的銻含量非常低（遠低於世界衞生組織就食水水質所訂的指引值），不會對健康構成風險。

PET膠樽的重用壽命有多長？理工大學食物安全及科技研究中心顧問梁嘉聲博士曾稱，要視乎市民的使用情況及水樽物理性破損程度，例如有否花痕、變形等，加上市民使用後會在樽口殘留含細菌唾液，處理不周會令細菌不斷滋生。他提醒，不應用PET膠樽承載其他飲品，例如用礦泉水樽裝可樂；而且PET膠樽較「薄身」且容易破損，一般不建議不斷重覆使用。

綜合食物安全中心及消委會建議，重用PET膠水樽的市民應注意以下事項：

1. 檢查膠樽，確保沒有破損，選擇內壁和底部平滑、凹凸面較少的水樽，並定期更換。

2. 如發現水樽變色、爆裂、有異味，或對其衞生狀況有懷疑，不應繼續使用。

3. 徹底清潔膠樽，並確保樽內完全風乾，才可使用。

4. 把膠樽注滿前，應先徹底清洗和弄乾雙手，避免交叉污染。

5. 再用膠樽應以類似原來用途為原則，例如膠樽在購買時是載水，再用時不要用作盛載其他液體或飲料，不適宜用來盛載醋或油等物質。

6. 待水或飲料變涼後才注入膠樽。

7. 如原來的產品上註明「避免受陽光照射」，再用膠樽時亦應遵守有關指引。

8. 注入清水後，應盡快飲用；飲用時，不要與他人共用膠樽，因唾液能傳播病菌，引起疾病。

9. 清潔時可考慮用軟毛刷配合洗潔精洗擦水樽內壁和底部，再用清水徹底洗淨才使用。

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責任編輯：羅嘉欣