【靈魂奇遇記】鄭中基+王菀之再為彼思電影獻聲　Ronald+Ivana從聲演新作感悟人生【有片】

▲ 鄭中基和王菀之聲演《靈魂奇遇記》。

迪士尼與彼思（PIXAR）繼以動畫玩轉人的大腦、極樂園後，新片《靈魂奇遇記》（Soul）玩轉「靈魂世界」。今次新片《靈魂奇遇記》的兩大主角——畢生夢想成為爵士樂手的平凡音樂老師阿祖，和寸咀老積兼不願做人的靈魂仔22號，粵語版由鄭中基（Ronald）和王菀之（Ivana）聲演。

Ronald和Ivana都是彼思動畫的忠實Fans，之前亦分別聲演過《五星級大鼠》（Ratatouille）和《玩轉腦朋友》（Inside Out），今次一同為獻聲心情格外興奮，加上電影以音樂人為主角，二人更感有代入感。

▲ 《靈魂奇遇記》由奧斯卡最佳動畫《玩轉腦朋友》、《沖天救兵》金像導演Pete Docter執導。

鄭中基嗌足一日

他們都覺得自己和角色有不少共通點。Ronald與主角阿祖同樣視音樂為生命，所以演繹起來輕易投入角色。Ivana笑說覺得自己和靈魂仔22號最相似在於偶爾會懶散冇動力乜都唔想做。Ronald稱22號根本就是Ivana的化身，並笑指連眼神都似到十足十。

雖然開正戲路，但由於角色情緒起伏多變，Ronald和Ivana都花不少時間心機去摸索。

Ronald聲演的阿祖有奇情遭遇，不同階段有不同情緒，一套戲就用上幾種不同演繹方法。

他印象最深刻是首日開工配音，角色阿祖即遇上巨變，Ronald笑說猜不到第一場戲就要激動大叫，嗌足一日。

▲ 鄭中基和王菀之再為彼思動畫電影獻聲。

王菀之受影片感動

Ivana聲演的靈魂仔角色前所未有，不易掌握，令她開頭心情緊張，幸有配音導演循循善誘，拿捏到角色情緒便愈配愈順利。這有趣角色的多變情緒，更讓她大有發揮，過足戲癮。

Ivana還在Instagram貼文自言十分喜愛這動畫，一路配音一路又笑又喊，深受感動，更表示希望觀眾看完電影後有所啟發，找到生命的火花。

電影以奇趣手法妙論人生，Ronald十分認同人生最好玩在於「今日唔知聽日事」，Ivana亦非常期待人生一直有更好玩的下一次。

▲ 《靈魂奇遇記》

《靈魂奇遇記》發人深省

《靈魂奇遇記》故事講紐約一位平凡的中學音樂教師阿祖，熱愛音樂，夢想可以成為鋼琴家在著名的Jazz Club表演。可惜機會來到之日，卻發生意外，他的靈魂誤打誤撞進入了「起點之前」。

原來所有新靈魂在未出生之前都要在這裡接受特訓，以塑造他們不同的性格、喜好和夢想。為重回人間，阿祖要說服靈魂仔22號幫忙一齊拍住上，尋找生命火花，以求獲得「地球通行證」。在歷程中，他們尋找到人生的真正意義。