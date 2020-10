【日本新事】東京快閃小熊維尼主題Cafe至明年1月31日　造型餐點加限定系列精品粉絲必去【內附地址】

▲ (ohmycafe_tokyo Twitter 圖片)

日本時不時都會有卡通人物主題限定Cafe,每次的餐點、精品都超吸引,總有一班粉絲會去朝聖!今次的主角就輪到小熊維尼系列,大家準備走入Winnie the Pooh的森林世界啦!

由即日起至明年1月31日,OH MY CAFE會於新宿開設「Winnie the Pooh」HUNNY'S CAFE in STRANGE DREAMS,場內以木系森林風做主題,場內有樹葉掛飾、小熊維尼系列人物的擺設,連窗外、牆上都有圖案任打卡,超級可愛啊!

而食物方面,每款賣相都相當精緻,其中沙律杯更有豬仔、跳跳虎造型,非常搞笑。當然少不了必有的漢堡和 咖哩飯,都找得到小熊維尼的蹤影! 即睇靚靚餐點:

不只有得食,仲有得買!場內有大量限定Winnie the Pooh精品,包括T恤、公仔、文具等等,希望明年有機會可以去掃貨啦!

▲ (ohmycafe_tokyo Twitter 圖片)

▲ (ohmycafe_tokyo Twitter 圖片)

「Winnie the Pooh」HUNNY'S CAFE in STRANGE DREAMS

地址:STORY STORY 東京都新宿区西新宿 1-1-3 小田急百貨店新宿店 本館 10/F(新宿站步行3分鐘)

開業日期:即日起至21年1月31日

更多資料:請按此

記者:Panda