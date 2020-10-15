【日本新事】東京快閃小熊維尼主題Cafe至明年1月31日　造型餐點加限定系列精品粉絲必去【內附地址】

▲ （ohmycafe_tokyo Twitter 圖片）

日本時不時都會有卡通人物主題限定Cafe，每次的餐點、精品都超吸引，總有一班粉絲會去朝聖！今次的主角就輪到小熊維尼系列，大家準備走入Winnie the Pooh的森林世界啦！

由即日起至明年1月31日，OH MY CAFE會於新宿開設「Winnie the Pooh」HUNNY'S CAFE in STRANGE DREAMS，場內以木系森林風做主題，場內有樹葉掛飾、小熊維尼系列人物的擺設，連窗外、牆上都有圖案任打卡，超級可愛啊！

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而食物方面，每款賣相都相當精緻，其中沙律杯更有豬仔、跳跳虎造型，非常搞笑。當然少不了必有的漢堡和 咖哩飯，都找得到小熊維尼的蹤影！ 即睇靚靚餐點：

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不只有得食，仲有得買！場內有大量限定Winnie the Pooh精品，包括Ｔ恤、公仔、文具等等，希望明年有機會可以去掃貨啦！

▲ （ohmycafe_tokyo Twitter 圖片）

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「Winnie the Pooh」HUNNY'S CAFE in STRANGE DREAMS

地址：STORY STORY 東京都新宿区西新宿 1-1-3 小田急百貨店新宿店 本館 10/F（新宿站步行3分鐘）

開業日期：即日起至21年1月31日

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記者：Panda