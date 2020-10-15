【百佳獎賞】《誤人子弟》早現超市1分鐘任掃情節　林海峰示範點掃心儀貨品

▲ 《誤人子弟》早現超市一分鐘任掃情節。

百佳超市宣布「誠心賞你」大抽獎，獎品共有32萬份，包括100元百佳超市現金獎，頭獎得獎者更可以1分鐘免費掃貨，雖然有關細節仍未公布，但有網民發現23年的港片《誤人子弟》早出現超市1分鐘任掃的橋段。

1997年由黃秋生、林海峰主演的《誤人子弟》，女主角則為當時剛出道的徐子淇，講述林海峰演的中學老師暗戀新入職學校的徐子淇，拍得風趣幽默而清新，當中情節不少仍為網民津津樂道。

▲ 林海峰先實習如何掃貨。（影片截圖）

【保就業】百佳超巿推大抽獎 稱市民毋須消費亦可參與贏取32萬份獎品【附攻略】

早前百佳推出「誠心賞你」大抽獎，不少網民就重溫《誤人子弟》其中一場戲，正是呈現超市一分鐘掃貨大抽獎。

戲中講到林海峰被抽中到超級市場一分鐘任掃大獎，學校裡的同事如黃秋生、徐子淇等都對他寄以厚望，期待可掃入電器、紅酒等高價貨品。

行動攻略

為展開步署，黃秋生等人利用學校圖書館，先讓林海峰模擬在超級市場的環境，練習如何在限時內掃走心目中心儀貨品。

雖然林海峰受了「特訓」，不過去到掃貨當日，卻發現超市的電器部、紅酒區原來都貼上紅牌，即非掃貨範圍，因而大失計劃，浪費了幾十秒時間，最後只能掃入檸檬茶等飲品。

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性格攻略

林海峰最後在超市慌失失，在最後10秒在零食區拿下徐子淇最愛的朱古力，終令女神芳心暗喜。

但李力持扮演電視主持人，嘲諷林海峰性格「優柔寡斷、缺乏主見」，因此日後如有幸運兒被選中到超市掃貨，就切忌如林海峰一樣優柔寡斷缺乏主見了。

重溫初出道徐子淇靚樣

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《誤人子弟》為《葉問》導演葉偉信早年作品，當時電影市道低迷，影片雖是成本不高，但拍得清新動人，至今情節仍然有共鳴。