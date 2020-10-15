【新冠肺炎】如無第三期保就業逾8成旅行社需裁員　業界倡當局延續就業支援

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情衝擊各行業，港府早前已表明暫無計劃推出物三期「保就業」計劃，惟香港旅行社解困大聯盟調查顯示將有逾8成旅行社一定或較大機會需裁員，6成更料需裁走逾4成員工；聯盟促當局為旅遊業及其他特別困難的行業延續就業支援，避免大規模裁員潮。

香港旅行社解困大聯盟本月初向逾500間旅行社的僱主調查，佔全港旅行社約3成，結果顯示如政府沒有第三期保就業計劃，有逾8成旅行社表示「一定要裁員」或「很大機會要裁員」，更有6成旅行社估計將裁減4成或以上員工。

結果又指，業界對於政府的第三輪防疫抗疫基金，滿意度只有2.51分(以10分為滿分計)；對於政府推動港版健康碼及旅遊氣泡的進度，滿意度更低至1.81分，當中近5成給予政府零分。

酒店業主聯會同時亦以網上問卷方式，收集約9成即87名會員意見，結果指有73%受訪酒店稱業務較去年同期大減6成或以上；如政府暫不考慮有第三輪保就業計劃，有68%表示一定要或很大機會要裁員。

香港旅行社解困大聯盟直言，旅遊業於疫情下首當其衝，政府即使取消保就業計劃，亦應該為旅遊業及其他特別困難的行業延續就業支援，避免大規模裁員潮。

聯盟又要求政府向每間旅行社發放一筆過不少於10萬元資助，應付約半年營運開支，長遠盡快落實港版健康碼及旅遊氣泡，又促當局為防疫政策拆牆鬆綁，至少容許業界舉辦小規模的本地團。

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責任編輯：陳正怡