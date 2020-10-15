【家品速報】惠而浦座枱式自動洗碗碟機高溫除菌抗污　具備9種清洗模式減輕家務負擔

▲ 惠而浦推出SaniCare全自動座枱式洗碗碟機，機身小巧輕盈，只售$3,490。（惠而浦提供）

與另一半、朋友們一同下廚本是件樂事，但隨後有大量功夫要「執手尾」又是一大難題，洗碗碟尤其困擾。煮完已經身水身汗，邊個幫手洗？不過，假如有部多功能洗碗機代勞，按一鍵即可輕鬆還原潔淨碗碟，相信能解決不少家務煩惱。

雖然市面上有不少洗碗機可供選擇，但體積太大、太佔廚房空間，即使有錢買都必須忍痛放棄。惠而浦全新推出的SaniCare全自動座枱式洗碗碟機卻一反常應，其機身體積為 43 X 41 X 40cm，比市面上同級、同類型的洗碗碟機足足細38%，與一部座枱微波爐相若，應該幫到熱愛煮食的蝸居人士。



細小機身藏9種清洗模式

雖然機身細，但容量亦不失禮。SaniCare全自動座枱式洗碗碟機內設層架和間隔，同時可放24件器皿或餐具，4人家庭使用都綽綽有餘。而且具備9種清洗模式，包括：密集洗、節能洗、快洗、 玻璃清洗、日日洗、寧靜洗、預洗、1小時清洗及烘乾及自動清洗，用家可按需求選擇，快洗模式更可於短短28分鐘內完成。簡面介易操作，按機身按鍵即可附加功能如：高溫除菌、預校時間等等。

▲ 全白色外形加上簡單線條設計，易於配搭。（惠而浦提供）

▲ 機內設層架及間隔，可將餐具分門別類一一放好，慳位又實用。（惠而浦提供）

抗污除菌一次過

除了清洗模式多，SaniCare全自動座枱式洗碗碟機亦備雙重噴灑系統，除了可洗走餐具上的種種污迹，更能以72度高溫除菌，可殺滅部分細菌達99.99%。

▲ 機身表面正中央有玻璃透視窗，可監察餐具清洗情況。（惠而浦提供）

洗完之後餐具亦不會濕答答，要等時間風乾，選用專業烘乾即能為碗碟回復乾爽，洗完立即可以再用；另如內置的三重過濾系統，既可阻截較大塊的食物殘渣，又能可阻隔食物碎屑，將污物盛載好，避免回流弄污已清洗的餐具。

▲ 3重過濾系統仔細過濾、安放食物殘渣或碎屑，保持潔淨的機身內部。（惠而浦提供）

更值一提的是，SaniCare全自動座枱式洗碗碟機具有「Self Clean自動清洗」程序，設定此模式之後可定期清洗機身，日花38分鐘以72度高溫就可除油、除菌、除異味，SaniCare能洗碗碟和餐具之餘，更能自我清潔，省卻額外的清潔時間和人力，懶人必備！

記者：Panda