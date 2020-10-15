【新冠肺炎】調查指約4成受訪港人疫情下較高風險出現焦慮　機構籲加強基層醫療精神健康服務

▲ 林德明（左）建議在基層醫療層面加強精神健康服務。（陳國峰攝）

新冠肺炎疫情持續近8個月，對大眾構成一定心理壓力。一項調查顯示，分別有近約4成人有較高風險出現焦慮或抑鬱，3成人同時有焦慮及抑鬱兩種問題，以35歲以下的年輕群組風險最高，惟願意主動求助的受訪者卻低於2成，情況令人擔憂。

東華學院及香港心理衞生會在5月至8月期間，以網上問卷訪問逾510人，使用醫院焦慮及抑鬱量表（Hospital Anxiety and Depression Scale），評估受訪者精神健康。調查發現35歲以下受訪者較高風險出現焦慮，惟調查未有分析有何因素導致受精神健康問題困擾；求助意欲方面，願意主動求助的受訪者僅17%。

調查亦發現，受訪者未來3個月的最大憂慮是「失去個人自由」，比例達27%；其次分別為「疫情失控」及「全球經濟崩潰」。近6成受訪者不認為對未來充滿希望，調查機構認為結果反映港人對前景感到悲觀。

東華學院署理校長(學術)林德明表示，港人求助意欲偏低，而且向普通科醫生求助意識不強，認為有必要在基層醫療層面加強精神健康服務，建議透過公眾教育推廣家庭醫生在精神支援服務的角色。

即看今期消委會報告︰https://bit.ly/2xZn3pI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：蘇文軒