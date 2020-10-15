  • 29°C
香港時間 : 20201015日 (四) 14:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】調查指約4成受訪港人疫情下較高風險出現焦慮　機構籲加強基層醫療精神健康服務

社會 13:14 2020/10/15

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

林德明（左）建議在基層醫療層面加強精神健康服務。（陳國峰攝）

新冠肺炎疫情持續近8個月，對大眾構成一定心理壓力。一項調查顯示，分別有近約4成人有較高風險出現焦慮或抑鬱，3成人同時有焦慮及抑鬱兩種問題，以35歲以下的年輕群組風險最高，惟願意主動求助的受訪者卻低於2成，情況令人擔憂。

東華學院及香港心理衞生會在5月至8月期間，以網上問卷訪問逾510人，使用醫院焦慮及抑鬱量表（Hospital Anxiety and Depression Scale），評估受訪者精神健康。調查發現35歲以下受訪者較高風險出現焦慮，惟調查未有分析有何因素導致受精神健康問題困擾；求助意欲方面，願意主動求助的受訪者僅17%。

調查亦發現，受訪者未來3個月的最大憂慮是「失去個人自由」，比例達27%；其次分別為「疫情失控」及「全球經濟崩潰」。近6成受訪者不認為對未來充滿希望，調查機構認為結果反映港人對前景感到悲觀。

東華學院署理校長(學術)林德明表示，港人求助意欲偏低，而且向普通科醫生求助意識不強，認為有必要在基層醫療層面加強精神健康服務，建議透過公眾教育推廣家庭醫生在精神支援服務的角色。 

即看今期消委會報告︰https://bit.ly/2xZn3pI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：蘇文軒

相關文章

【消委會】消委會推介6款防曬產品　85元泰國貨媲美485元法國貨【內附名單】
今日 11:24
【消委會】消委會推介6款防曬產品　85元泰國貨媲美485元法國貨【內附名單】
【新冠肺炎】消息：本港新增約12宗確診個案　確診數字再現雙位數
今日 10:44
【新冠肺炎】消息：本港新增約12宗確診個案　確診數字再現雙位數
【消委會】17款安全套經測試後沒有爆破　消委會：勿用利器拆開包裝恐易穿【內附詳細名單】
今日 11:23
【消委會】17款安全套經測試後沒有爆破　消委會：勿用利器拆開包裝恐易穿【內附詳細名單】
【消委會】逾8成防曬用品低於標示要求　4款防曬效能不足SPF15【附品牌名單】
今日 10:59
【消委會】逾8成防曬用品低於標示要求　4款防曬效能不足SPF15【附品牌名單】
何文田中九龍幹線昨晚發生工業意外　挖掘機疑「斷繩」空中直墮豎井
今日 11:51
何文田中九龍幹線昨晚發生工業意外　挖掘機疑「斷繩」空中直墮豎井
東華學院 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【當年童星】「美心妹妹」Celine成KOL晒成長日誌　升中步入青春期出暗瘡做facial 【附醫生解說】
17:53 2020/10/13
【當年童星】「美心妹妹」Celine成KOL晒成長日誌　升中步入青春期出暗瘡做facial 【附醫生解說】
【iPhone12懶人包】拆解iPhone 12四款新機賣點　周五起接受預訂mini款$5,999起
10:42 2020/10/14
【iPhone12懶人包】拆解iPhone 12四款新機賣點　周五起接受預訂mini款$5,999起
【疑濫用公屋】曬LV名牌袋大媽駿洋邨收樓　與丈夫抱怨不如私樓︰超級無語
13:27 2020/10/14
【疑濫用公屋】曬LV名牌袋大媽駿洋邨收樓　與丈夫抱怨不如私樓︰超級無語