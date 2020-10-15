【消委會】4款產品防曬效能不足SPF15　一文看清品牌回應

▲ 防曬用品有助減低紫外線對皮膚的傷害。（陳永康攝）

消委會測試市面30款日常防曬產品，其中「Sofina」﹑「FANCL」﹑「Curél」及「Bio-Essence」4款產品量得的防曬效能更不足SPF15，當中2款屬極高度保護的防曬產品（SPF50+）。有關品牌回應指，產品在推出市場前已進行測試，證明符合標示要求，並向消委會提交相關報告。

消委會測試指逾8成防曬用品低於標示要求，4款防曬效能不足SPF15，詳情及品牌名單即看：【下一頁】

FANCL表示，對消委會結果感無奈及失望，不認同該會測試評核，已向對方提交兩份美國實驗所及國家藥監局認可實驗所的獨立產品測試報告，以證明產品達SPF50+及PA++++；又委託兩名港大專家審視3份測試報告及國際文獻，認為不應只靠單一報告作準。

FANCL亦引述國際文獻指出，即使同一產品用相同測試方法，於不同實驗所得出的SPF值有機會出現極大差異，實驗顯示一個標示SPF50+的產品，於6間實驗所檢測，3間得出SPF達50+，3間卻得出SPF5.5，10.2，15.8，原因是執行上的差異，因而建議不應只靠單一報告作準。

▲ FANCL執行董事陳馬木蘭對消委會測試報告表示失望。 （林宇翔攝）

FANCL執行董事陳馬木蘭表示，公司除與消委會透過書信往來，雙方亦曾就測試結果進行會面，但對方未有接納FANCL提交的檢測報告及有關意見。消委會總幹事黃鳳嫺解釋，對方所提交的兩份實驗室報告，有認證不足及資料不齊全的地方，因此不作接納；又強調測試中所有樣本皆由同一所國際認可的實驗室，以相同的國際標準進行測試，為求達到公平和公正的測試結果。

陳馬木蘭續稱，消委會已將測試結果轉交海關跟進，公司亦將兩份獨立產品測試結果交予海關了解，對方至今未有要求公司需要補充更多資料；又認為本港目前未有統一標準監管防曬用品的功效，若政府願意加強規管，相信可為消費者及生產防曬用品的企業提供更多保障。

▲ Fancl 高效防曬露 Sunguard 50+ Protect。（陳曉瑩攝）

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「Curél」及「Sofina」代理商表示，產品符合日本當地對防曬產品的要求，按ISO 24444及ISO 24442進行SPF和UVA防曬效能的測試，而測試結果顯示產品符合標示的防曬效能。根據日本要求PA System只能按ISO 24442進行評估。而中國、韓國亦接受這2個標準的測試結果。歐盟、澳洲及紐西蘭等地則按ISO 24443進行UVAPF值的測試。不同測試方法得出的UVAPF值未必能直接比較。

「Bio-essence」的代理商則言，該產品推出市場前經專業化驗所作可信性及準確性高的體外測試，證實其SPF50 +及PA++的功效，而消委會則運用人體肌膚測試，測試結果會因為塗抹用量及方式而影響產品效果及測試結果。該代理商說產品均經過科學實證、臨床醫學驗證及科研數據支持，並獲得多種專業認證後才推出市場，並拒絕動物測試，絕對安全可靠。

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記者：陳曉瑩