【多仔家庭】出入坐15座貨車每月伙食費9千　10孩媽再陀B目標生夠一隊足球隊

▲ 美國一名10孩媽媽再次懷孕，準備迎接第11個孩子，組成13口大家庭。

媽媽湊一兩個小朋友已經不容易，若然家有10個孩子，場面實在難以想像。美國一名媽媽在12年來生下10名子女，現在又再次懷孕，準備迎接第11個孩子，組成13口大家庭。即使全職媽媽照顧家庭及孩子忙得不可開交，但她坦言喜歡小朋友，也享受懷孕的感覺，目標要生夠12個。

▲ 一家12口一起出街頗為壯觀。（相片來源︰IG @littlehouseinthehighdesert）

喜歡大家庭享受懷孕

據外媒報道，美國新墨西哥州聖達菲（Santa Fe）的36歲媽媽Courtney Rogers與32歲的牧師丈夫Chris Rogers在2008年結婚，婚後誕下6個兒子和4個女兒，其中兩個是雙胞胎兒子，年齡介乎1至10歲，早前Courtney再次懷上女胎，預產期是下月19日。對於將成為11孩之母，她非常期待︰

我從未連生超過3個男孩或女孩，現在我們正期待最小的女兒，這是我連續第4個女孩，打破了紀錄。

▲ 媽媽再次懷孕，準備迎接第11個孩子。（相片來源︰IG @littlehouseinthehighdesert）

爸爸Chris在大家庭成長，他是10兄弟姊妹的大哥，早在他和Courtney結婚前，他曾笑說要生和他媽媽一樣多的孩子，怎料願望成真，「我們希望有12個孩子，甚至有14個。」Courtney表明喜歡大家庭，也享受懷孕的感覺，相信生第11個孩子也不會增加額外的工作。

曾不幸經歷兩次流產的Courtney，每次懷孕都很緊張，現在懷胎已經35周了，一切都很順利，他們一家人即將迎接新生命的來臨。

▲ Courtney育有6個兒子和4個女兒，其中兩個是雙胞胎兒子。（相片來源︰IG @littlehouseinthehighdesert）

慳家父母不外出吃飯

Chris一家12口住在一個農場內，當中部分地方用來飼養羊和雞，一家每月伙食費約1,200美元 （約9,300港元），出入要坐15座貨車才能載滿全家人。為了節省開支，他們避免外出吃飯和不必要的消費，這樣每月可省去大約1,000美元 （約7,800港元）。小朋友衣服方面，較小的孩子就穿兄姊的舊衣，既環保又能省錢。

雖然平日生活節儉，但他們每年都會去一次為期一周的露營假期，每次露營旅行約花去1,000美元 （約7,800港元）。

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全職媽媽的生活很忙碌，單是煮十多人的三餐、洗衫等已夠忙了。Courtney安排孩子在家學習，不但由於時間上較彈性，而且她想見證小朋友成長，「我喜歡孩子一直陪伴我，看到他們學習並知道他們在學甚麼。」

夫妻為了照顧孩子很少單獨外出過二人世界，上一次已是去年11月的事。不過，他們認為只要為了孩子，一切都值得。。

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責任編輯︰駱秀玲