【奉子成婚】余香凝未婚夫身份曝光　Jennifer疑有喜急入紙註冊結婚

▲ 余香凝入紙註冊結婚。

余香凝未婚夫身份曝光！現年27歲的余香凝（Jennifer）日前驚傳未婚懷孕，並在10月13日突然公佈婚訊，可是余香凝未有透露未婚夫身份，也未回應是否懷孕。因此外間對余香凝的未婚夫有不少猜測，又估計是否其之前的緋聞男友、保險界才俊Victor（許焯倫）。

而日前又有爆料者向傳媒透露，去年余氏三母女前往希臘家庭旅遊時，同行還有余香凝的男友同行，相信未婚夫早已融入家中，但卻不肯定跟Jennifer發布的婚照中是否同一人。

▲ 余香凝早前上載與未婚夫合照公有婚訊。（取自IG）

【余香凝閃婚】余香凝男友身份神秘 未婚夫疑去年與余氏母女赴希臘家庭旅行

另外，余香凝的前緋聞男方Victor已否認是Jennfier未婚夫，並指對於突然「被結婚」感到誇張及無奈。

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今日有傳媒報導，指Jennifer日前入紙登記註冊結婚，其結婚通知書疑似曝光，當中便寫有她未婚夫的姓名和資料，令真正身份曝光。

報導指Jennifer的夫婚夫名為陸政渡（Tim），現年40歲，跟Jennifer同報住西營盤，不過卻未有填寫職業一欄。

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據知Jennfier未婚夫的英文姓名，寫法跟一名2013年曾在新鴻基投資服務有限公司的證券交易員相同，未知是否屬同一個人。

但由此證實了余香凝未婚夫並非外界估計的Victor，但有關其背景和跟對方細戀經過，相信要留待當事人交代。