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【男神幻滅】58歲梁朝偉近照曝光令網民驚訝　影帝偉仔被指髮線後移

娛樂 14:47 2020/10/15

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男神梁朝偉被指老態盡現。

影帝梁朝偉一向以擁有一雙迷人電眼見稱，不過一向愛低調的偉仔，近年開始減產兼往荷里會拍Marvel的《《上氣：十環幫的傳奇》（Shang-Chi），於是梁朝偉更少現身公開場合。

不過近日有內地網民於街上野生捕獲這位影帝級人馬，更把與梁朝偉的合照放上社交網。可是網民驚訝相中的偉仔髮線後移，更略顯老態，男神樣貌崩壞令網民不禁失望，有人留言說：「男神也不敵歲月」。不過亦有網民指，這或是拍攝角度及燈光影響，而且樣貌隨年月而變異，亦屬正常不過的事。

【明星物業】梁朝偉提反對通知書阻地舖強拍　太太劉嘉玲：偉仔市場上賺的錢都多過我

網民貼出跟梁朝偉的合照。（取自微博）

梁朝偉友善合照

事因最近有內地網民巧遇影帝梁朝偉並合照，之後網民於微博分享該照片。從相中所見，偉仔全沒架子，只見該男網民搭著偉仔的肩膀，他不但不介懷，更露出招牌式的靦腆笑容。

相片中的偉仔打扮隨意，身穿藍色外套襯運動長褲，不過偉仔卻顯得有點疲態之外，髮線更有後移的跡象，加上臉上多了皺紋，故此予人有點蒼老之感。

合照一出引來不少網民討論，不少網友也留言：「梁朝偉怎麼這麼蒼老了」、「跟印象中的樣子差好多」、「男神也不敵歲月」，不過亦有網民讚賞，58歲的偉仔仍能維持理想體態已十分難得。

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梁朝偉不斷嘗試新挑戰

梁朝偉至今出道38年，在演出完《一代宗師》後，偉仔已逐步開始減產。在兩年前與好拍檔王家衛的澤東結束經理人合約後，改由太太劉嘉玲兼任其經理人，而他更闖荷里活指新戲《上氣：十環傳奇》。

今年6月，梁朝偉剛度過58歲生日，太太劉嘉玲當時於社交平台分享一段短片，只見梁朝偉於某一空曠的地方溜滑板，可見年過50的他仍肯嘗試新玩意。

【新冠肺炎】影帝湯漢斯澳洲開工染肺炎　梁朝偉正於當地拍Marvel《上氣》

梁朝偉喜歡水上運動。（取自微博）

另外，偉仔近年鍾情水中活動，除了是帆船好手外，他又迷上滑浪。

而他與太太嘉玲放假時亦愛到外地滑雪，58歲的他懂得享受人生。

撰文 : TOPIick柴犬出動

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