海關檢獲173套懷疑盜版懷舊電子遊戲機套裝　提醒年代久遠遊戲亦受版權保護

▲ （經濟日報資料圖片）

海關採取行動打擊售賣盜版電子遊戲，搜查深水埗及荃灣13間零售店舖及2個倉庫，檢獲173套載有懷疑盜版遊戲的電子遊戲機套裝，及97張載有侵權遊戲的記憶卡，估計市值約30萬元，拘捕15名店主及店員，涉及13男2女。

海關表示，有關遊戲機已預載3000至4000隻懷疑盜版遊戲，屬海關歷來於單一機種發現最多懷疑盜版遊戲的案件，大多數屬90年代至2000年代的懷舊經典遊戲。

發言人稱，有關遊戲機不用加設裝置便可直接使用，操控桿及按鈕模仿遊戲機中心常見裝置，部份遊戲機預設連接不知名網站，方便用家下載更多盜版遊戲，相信消費者容易憑有關特點，分辨遊戲機是否盜版。

海關版權及商標調查科高級監督謝國強稱，明白疫情下市民多留家，令更多店舖更積極售賣家用娛樂產品，行動中發現有商戶聲稱懷舊遊戲已不存在版權。

他強調，即使是時間久遠的遊戲作品，同樣存有版權，遊戲程式的設計與很多商品一樣，不論新舊都受版權保護。海關指該批盜版街機出產地及來源地仍有待調查，案件仍於調查中，不排除有更多人被捕。

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責任編輯：陳正怡