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【秋天感冒】感冒吃雞肉會加重病情？中醫拆解：虛熱感冒飲雞湯可補充營養

健康 14:10 2020/10/15

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食雞肉及雞蛋最大的爭議，莫過於在其對感冒的影響。

老一輩經常教誨感冒時不能食雞，誤服後可令病情加重。就筆者個人經驗而言，的確如是。好幾年前一次親友聚餐，當時抱恙在身，略有點感冒，已經避了一道炸子雞，誰不知其後有一道湯，飲了下肚才發現是雞湯。翌日醒來，咳嗽頭痛加重，痰液亦由稀白變得黏稠色黃。然而，我們仍未能在此輕率打下「感冒時不能食雞」的結論。

在中醫診斷的角度思考，即使是一個感冒，也要分清楚是「虛熱」還是「實熱」。上述的個人體會之中，患者自身平日素有鍛鍊，體格免疫力等一切正常，突然發作的感冒，考慮是「實熱」，是實實在在的上呼吸道感染，病因在於外來病菌；相反，如果患者平素已見身體孱弱，伴有鼻敏感、哮喘等慢性病，這時發作的感冒，則很大機會屬於「虛熱」。將中醫對感冒的分類了解清楚後，我們打下「在實火感冒時食雞會加重症狀」的結論，才見得公正。

那為何食雞會加重感冒症狀？雞屬於溫補的食物，有豐富的蛋白質及營養，在實熱感冒時食雞，豐富的蛋白質及營養可刺激到身體的免疫反應，令咳嗽、痰、發熱等症狀更為加重；相反，若然是虛熱感冒的情況，患者是因體質孱弱，免疫力低下而表現出咳嗽、痰、發熱等，並非有實在的細菌或病毒感染，在這種情況下食雞、飲雞湯，可補充營養，提升免疫力，從而改善症狀。

看到這裡大家都會問：那感冒時應該食甚麼？實熱感冒時，雞牛羊等溫補食物應盡量避免，肉類可食豬、淡水魚等平補食物，多飲水，食薑粥，一般情況下三至四日已經可以幫助病情改善；虛熱感冒的話，可適量飲一碗去油的清雞湯，雞牛羊等溫補食物可視情況適量食用，避免薄荷、菊花、綠茶、雪糕、刺生等相對寒涼的飲食。如有其他疑問，可向註冊中醫師查詢。

何顯毅醫師專頁：Facebook / Instagram

文章獲何顯毅醫師授權轉載。標題經編輯修改，原題為〈當感冒遇上雞〉

撰文 : 何顯毅 醫宗堂 註冊中醫師

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