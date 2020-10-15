【航空旅遊氣泡】邱騰華：檢測費由旅客承擔　出行前14日不可到訪其他地區

▲ 商務及經濟發展局局長邱騰華就「旅遊氣泡」事宜會見傳媒。（程志遠攝）

新冠肺炎疫情肆虐，全球多國封關鎖國抗疫，隨疫情逐漸放緩，重振旅遊業工作陸續台。港府今日（15日）公佈，將與新加坡將建立首個「航空旅遊氣泡」，冀在數周內開展相關工作，敲定細節，旅客往來目的不設任何限制，規模可隨時作出調整，特定航班數目可作增減，甚或暫停，以配合兩地疫情的最新發展。

港府與新加坡「旅遊氣泡」達成協議，旅客需要接受兩地互認的病毒檢測陰性結果，詳情即看：【下一頁】

商務及經濟發展局局長邱騰華下午會見傳媒時交代詳情，他表示，與新加坡建立「航空旅遊氣泡 」後，旅客往返兩地除了須遵守指定的防疫安排外，在出行亦前要確保14日內沒有去過其他地方，因此有關安排並不接受從其他國家及地區經香港轉機至新加坡。

被問及兩地人民往來的新冠肺炎檢測證明有效期﹑費用等詳情，邱騰華指，這些仍需與當地衞生部門洽商，未來會修定法例，以及與新加坡交換提供測試機構清單等，一般而言，旅客需於發前72小時內獲取證明，結果並呈陰性，檢測費由旅客承擔。

邱騰華又認為，在疫情新常態下，新冠肺炎病毒檢測已屬出行的首要條件，在可見時間內都相信需要有關安排，而新加坡機場及市內都有檢測機構，香港則有17家機構提供檢測服務，相關檢測費用料會因市場需求而有所調整。

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新加坡因應新冠肺炎疫情轉輕，更改對多個地區的檢疫要求，最近亦將香港列入「疫情受控，輸入個案風險低」的地區名單，入境新加坡的港人隔離檢疫要求由14日減至7日。

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記者：陳曉瑩