涉藏鐳射筆13歲男生候判　求情指朋輩帶參與示威「覺得好型」

▲ （經濟日報資料圖片）

13歲男生涉於去年11月在旺角攜有扳手及鐳射筆，早前承認管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具及在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件押後至今（15日）於西九龍裁判法院判刑。代表律師求情指，被告認識了1名朋友及帶他參與示威活動，被告「覺得好型好想學」，為獲得朋輩認同而犯案，希望法庭根據感化官建議判保護令。裁判官指需時考慮，押後至明天（15日）判刑。

被告為13歲男生，控罪指他於2019年11月2日在旺角西洋菜街攜有1把扳手及1個能發出鐳射光束的裝置。

代表律師今求情指，感化官及青少年罪犯專案小組報告均建議判以照顧及保護兒童令，並指被告在社會活動角色被動；更生及勞教中心報告則指，被告適合更生但不適合勞教。

代表律師並表示，被告希望法庭採納感化官建議判以保護令，據感化報告內容正面，內容提及被告犯案前認識了1位朋友，該朋友帶被告參與示威活動，被告「覺得好型好想學」，為獲得朋輩認同而犯案，事後感到非常後悔，並自覺愚蠢，現已與該朋友斷絕聯繫。

代表律師續指，被告患有專注力失調，情緒主導及表現衝動，事後已收斂脾氣，轉變很大，並獲家人支持。裁判官彭亮廷指，需時考慮判刑，押後案件至明天(16日)判刑。

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記者：林欣樂