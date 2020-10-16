【脊柱側彎】19歲少女行路高低膊坐姿「挨身挨勢」　X光揭脊柱呈「S」形側彎28度

▲ 19歲少女行路高低膊坐姿「挨身挨勢」，揭患脊柱側彎。

坐姿站姿不正確，可導致脊柱側彎！內地一名19歲女生晨晨在一年前開始斜著身走路，坐姿亦歪歪斜斜，但挺直身時就會腰痛。結果照X光時，發現她脊柱呈「S」形，已側彎28度。

據《杭州日報》報道，19歲少女晨晨於1年前開始斜著身走路。本身父母也沒放在心上，但老師幾番投訴，認為晨晨「吊兒郎當」，就讓媽媽著急起來。

父母表示，見到晨晨的坐姿歪歪斜斜、走路直不起腰、有高低膊，本來以為她是叛逆期所以批評了幾次，甚至因此忍不住手打。但晨晨每次都很委屈，表示自己「腰痛」。

結果，父母帶晨晨到醫院康復專科門診，康復科主診醫生劉家遠為晨晨做檢查發現她的脊柱已側彎28度。

▲ 少女脊柱呈「S」形。(圖片來源：杭州日報)

劉醫生解釋，從X光片看來，脊柱可以呈現「C形」或「S形」彎曲，大多數患者為特發性脊柱側彎。

▲ 脊柱呈「S」形。(圖片來源：杭州日報)

隨著生長發育和年齡增長，孩子的脊柱側彎會越發嚴重，不僅會導致高低肩、斜頸、肩膀不對稱、身體傾斜等，嚴重更會擠壓胸廓，引起疼痛、軀幹不平衡、影響心肺功能。而且，由於身體姿勢和外觀的改變，也可引發心理障礙。

據港大醫學院與衛生署進行的學童健康普查，全港10至18歲兒童和青少年中，3.5%人有10度或以上脊柱側彎，有0.1%人側彎程度更達40度或以上。港大醫學院矯形及創傷外科學系臨床助理教授關日康表示，在該10年普查中錄得逾1萬宗脊柱側彎個案，粗略估算每年有一千多宗新症。

他解釋，脊柱側彎患者的脊柱會呈現C形或S形，病發原因分為原發性及先天性兩種，前者佔逾9成。他指，患者在青春期間發病機率較高，原因是脊柱在發育時才會快速成長；醫學界仍在研究原發性脊柱側彎的成因，可能與先天基因或荷爾蒙分泌有關。

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責任編輯：羅嘉欣