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【航空旅遊氣泡】港府與新加坡「旅遊氣泡」達成協議　旅客需要接受兩地互認的病毒檢測陰性結果

社會 14:31 2020/10/15

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港府與新加坡「旅遊氣泡」達成協議，旅客往來目的不設任何限制。

商務及經濟發展局局長邱騰華下午會見傳媒，交代最新「旅遊氣泡」事宜。港府與新加坡「旅遊氣泡」達成初步協議 ，包括旅客往來目的不設任何限制，而需要接受兩地互認的病毒檢測陰性結果，未來數周會開展有關準備工作，至於路線上的限制，邱騰華表示不會對旅客在兩地市內的限制，因為已有病毒陰性檢測結果。

【新冠肺炎】消息：本港新增約12宗確診個案　確診數字再現雙位數

邱騰華指出香港與新加坡已就建立雙邊「航空旅遊氣泡」達成原則性協議。有關安排將會是這兩個航空樞紐安全地、逐步地重啟跨境航空往來的一個里程碑。他表示香港與新加坡在貿易、投資、金融、旅遊方面有緊密聯繫，人民往來亦非常頻繁。在新冠病毒疫情前，兩地作為主要的航空樞紐，兩地航線是亞太區內最繁忙的國際航線之一，往來聯繫對兩地至為重要。
 
邱騰華與新加坡交通部長王乙康昨日（14日）舉行視像會議，就「航空旅遊氣泡」達成原則性協議：
 
1  旅客往來目的不設任何限制

2「航空旅遊氣泡」旅客在出發前72時須接受兩地互認的新冠病毒病聚合酶連鎖反應測試，並呈陰性結果；
 
3「航空旅遊氣泡」旅客抵埗後，無須接受強制檢疫或履行居家通知，行程亦不受限制；
 
4「航空旅遊氣泡」旅客將須乘搭特定航班，即該些航班只會接載「航空旅遊氣泡」旅客，並不會載有任何轉機乘客或非「航空旅遊氣泡」旅客
 
5「航空旅遊氣泡」的規模可隨時作出調整，特定航班數目可作增減，甚或暫停，以配合兩地疫情的最新發展。

邱騰華早前表示，與11個國家地區初步商討旅遊氣泡安排時，部分或有額外要求，例如地方較大的國家會限制入境者活動範圍，亦要研究雙方往來航班上，是否容許兩地以外的旅客同機。他又指，商討前提需建基於雙邊防疫工作；若要恢復往來，出發前須接受雙方認可的病毒檢測，到達後亦要再做檢測。

事實上新加坡新冠病毒疫情轉輕，更改對多個地區的檢疫要求，最新將香港列入「疫情受控，輸入個案風險低」的地區名單，入境新加坡的港人隔離檢疫要求由14日減至7日。新加坡疫情4月最嚴峻時曾單日增逾千宗新增個案，但近期數字不時回到單位數。

新加坡交通部長王乙康表示新加坡和香港的冠病疫情已受控制，發病率較低，並且都已建立了健全的機制來控制和管理疫情，有信心逐步相互開放邊境。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：http://bit.ly/2JdOaiS

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記者：伍瑋瑋

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