科大明年推全港首個延伸主修課程架構　AI結合工程理學

▲ 科大首席副校長高級顧問暨本科入學小組委員會主席龐鼎全（左）及科大工商管理學院副院長劉夢琳（右）公布推出本港首個學士延伸主修課程。（程志遠攝）

香港科技大學今日（15日）宣布以先導計劃形式推出全新課程架構，揉合傳統學科及新興知識，並為學生提供更大學習靈活性，下學年經聯招取錄的190名理學A組及工程學系一年級生，可率先以新興熱門的人工智能（AI）課程作為其「延伸主修」，於4年課程完成約21至24學分的AI課程，及將AI應用至其主修科的統整項目（Capstone Project），畢業證書將同時列出主修及延伸主修課程，翌年擬拓展至更多主修科及延伸主修主題課程。

科大全新課程架構名為「Major+X」，首席副校長資深顧問龐鼎全表示，因應社會對AI人才的需求，首年以AI作為課程架構中的「X」，以提升學生競爭力，但未知AI將來會否發展成為獨立學科，為免推出新的AI主修課程、數年後已不合時宜，舉例如數十年前新興的互聯網至今仍未列為一個獨立學系、只是一個科目，故從學生利益出發，以延伸主修架構，讓學生更有系統修讀AI課程，提供更大彈性。

科大本科招生及入學事務處處長劉夢琳指，科大將於2021/22學年推出「理學A組+AI」及「工程+AI」兩個全新聯招課程，從原有的理學A組及工程學，各分拆40個及150個學額，文憑試最低入學分數為「333233」。獲取錄學生須於4年課程內完成21至24個AI課程學分，並完成將AI應用至其主修科的統整項目；大學另會分別為理學A組及工程學生預留40及30個學額，選擇以AI作為延伸主修。

龐鼎全指出，此為本港首個學士延伸主修課程，外地亦未見如此有系統地建立相關課程架構，美國類似課程架構則有涉獵工程學科。

龐續指，科大將視乎首學年課程反應，最快於翌年、即2022/23學年最少新增1個延伸主修學科，舉例如數據科學、金融科技及藝術等，並會推展到其他學科，目前商學院已表示有興趣加入。

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記者：馮琪雅