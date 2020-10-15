涉以假本票騙取350萬法拉利　無業男囚40月官指精心策劃

▲ （經濟日報資料圖片）

34歲無業男涉使用2張虛假銀行本票共值570萬，兩度欺騙汽車從業員進行交易，其中1次成功騙取價值350萬的法拉利跑車，另一次則因為從業員對本票起疑而事敗。涉案被告今（15日）於區域法院承認使用虛假文書及以欺騙手段取得財產等共4罪，被判監40個月。法官指案件經過精心策劃，雖然被告聲稱受人指示，但被告在案中擔任積極及主導角色。

被告陳德康（34歲），報稱無業，今承認2項使用虛假文書罪、1項企圖以欺騙手段取得財產及1項以欺騙手段取得財產罪。

案情指，2019年10月，汽車從業員樓國華收到1名王先生的電話訊息，表示對1輛黃色法拉利感興趣，兩人其後協議到長沙灣政府合署運輸署完成交易。同年12月4日，被告帶同1張金額為220萬的本票到政府合署，並自稱是王先生的代表，但當時樓對支票起疑，拍下了本票照片及要求到銀行核實，被告即時藉詞離開，交易未有完成。

同年11月，汽車從業員麥寶民收到1名何先生的電話訊息，表示對1輛紅色法拉利感興趣，同樣協議到長沙灣政府合署完成交易。被告於同年12月9日帶同1張金額為350萬本票到政府合署，完成轉讓手續後，被告駕駛該紅色法拉利離去，麥於翌日獲悉支票為偽造，於是報警，而車輛未能尋回。

被告於同年12月21日企圖離港時被捕，警誡下，被告聲稱案發時被1名何姓男子僱用為送貨員，並於12月被吩咐處理汽車過戶事宜，而12月9日取得法拉利後，他按何的指示駛至停車場後，將車連同車匙交給何的朋友。

代表律師求情時指，被告案發時正值剛失業，被告因母親腦部須接受檢查及6歲兒子患上小腸氣，在經濟壓力下犯案，雖然被告曾獲承諾事成後會獲得4萬元，但事後被告一直沒有收到報酬，又指被告的兒子因案件受心理影響。

法官判刑時指，雖然被告聲稱受人指示，但被告在案中擔任積極及主導角色，如果沒有被告，案件亦不會發生，加上被盜車輛未能尋回，受害人亦極有可能無法獲得任何賠償，而且案件經精心策劃，被盜車輛是1輛名貴跑車，判被告監禁共40個月。

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記者：王仁昌