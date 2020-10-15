【BB來了】鋼琴家郎朗宣布造人成功　混血太太有喜：興奮等待家庭音樂會的小聽眾

▲ 郎朗宣布太太有喜。

國際級鋼琴家郎朗今日（10月15日）在微博透露德韓混血太太Gina Alice懷孕，二人即將榮升新手爸媽！郎朗的喜訊受到大批粉絲恭喜，笑指郎朗和Gina Alice的孩子音樂天份絕對嬴在起跑線。

郎朗在微博分享一張圖畫，上面畫有鋼琴和BB，並配文：「興奮地等待家庭音樂會的小聽眾too~ ​​​​」

郎朗閃婚娶德韓混血鋼琴女神 太太懂5種語言

▲ 二人今日在微博宣佈喜訊。（微博圖片）

郎朗的貼文發佈後，旋即得到網民讚好和祝福。

有人留言：「他來了他來了，恭喜朗朗哥。」、「天啦！這孩子得有多音樂天賦啊！！！恭喜！！！」

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▲ 郎郎去年在法國凡爾賽宮迎娶嬌妻。（微博圖片）

▲ 郎郎去年在法國凡爾賽宮迎娶嬌妻。（微博圖片）

▲ 郎郎去年在法國凡爾賽宮迎娶嬌妻。（微博圖片）

▲ 郎郎去年在法國凡爾賽宮迎娶嬌妻。（微博圖片）

▲ 這對甜蜜夫婦是內地真人騷節目常客。（微博圖片）

▲ 這對甜蜜夫婦是內地真人騷節目常客。（微博圖片）

▲ 這對甜蜜夫婦是內地真人騷節目常客。（微博圖片）

2019年，郎朗與比他年輕12歲、拍拖數年的德韓混血女友Gina Alice於法國凡爾賽宮舉行婚禮。同是鋼琴好手的Gina Alice更在婚禮和表郎朗演四手聯彈。

當時他在微博宣佈：「我找到我的愛麗絲啦！她是吉娜．愛麗絲。」

▲ 吉娜的身材和美貌都非常出眾。（微博圖片）

▲ 吉娜的身材和美貌都非常出眾。（微博圖片）

▲ 吉娜的身材和美貌都非常出眾。（微博圖片）

▲ 吉娜的身材和美貌都非常出眾。（微博圖片）

▲ 吉娜的身材和美貌都非常出眾。（微博圖片）

Gina Alice在婚禮上以中文說出結婚誓詞，感謝郎朗的父母把丈夫帶到世上，並表示自己會以最太的努力去支持、愛護對方，而郎朗則以英方回應：「我會愛你直到生命盡頭。」

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