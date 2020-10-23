【酒店自助餐】帝京花月庭香印葡萄下午茶buffet　日本直送葡萄甜品任食

▲ Grape-ful Moment 下午茶自助餐選用日本直送香印葡萄，供應多款特色鹹甜點。（相片來源：酒店提供）

帝京酒店自助餐廳花月庭，即日至2021年1月3日期間逢周六、周日及公眾假期推出「Grape-ful Moment下午茶自助餐」，選用來自日本山梨縣、長野縣香印葡萄以及貓眼葡萄創作多款鹹甜美食，品嚐日本直送的清甜滋味。

▲ 香印芝士慕絲蛋糕以香濃芝士慕絲包著海綿蛋糕，中間夾著一層香印葡萄慕絲。（相片來源：酒店提供）

自助餐主題選用著名產地日本山梨縣及長野縣香印葡萄，口感爽脆無核、甜度高達18至20度，帶微微花香及豐腴清甜果汁。正值當造期，每粒均色澤翠綠，部分形狀更達至最完美的心形形狀。另亦有頂級貓眼葡萄Pione，果實結實飽滿，果肉香甜多汁，口感似啫喱，深受日本人喜愛。

▲ 香印果凍為牛奶布甸及香印葡萄味啫喱，香印紅桑子杏仁撻加入紅桑子果醬，酸甜有致， 貓眼帕芙洛娃則由蛋白及糖等低溫焗製而成。（相片來源：酒店提供）

甜品包括香印香檳青檸慕絲蛋糕、草莓香印乳酪雪條、香印果凍、香印及貓眼葡萄三文冶等，亦有以葡萄入饌的鹹點蟹肉壽司卷配香印葡萄莎莎及貓眼葡萄燉牛肉等。菜式選擇眾多，愛吃日本葡萄就不容錯過。

▲ 蟹肉飯卷配上由洋葱、三色椒及香印葡萄炮製而成的沙沙醬汁，相當開胃。（相片來源：酒店提供）

Grape-ful Moment 下午茶自助餐

地址：九龍太子道西193號帝京酒店2樓花月庭

訂座電話：2622 6154

供應日期：由即日至2021年1月3日，逢星期六、日及公眾假期 3pm-5pm

價錢：成人$265、小童$185

記者：張頌婷