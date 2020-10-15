【殘忍實驗】猴子出生即被縫眼作實驗工具　被虐5周全身痙攣常尖叫性情大變

▲ 有初生猴子一出生後就被縫上雙眼進行實驗，更需戴上不斷發出刺耳聲音的聲納裝置。

以動物作為實驗對象的行為一直為人爭議，動物組織「PETA 亞洲善待動物組織」日前分享了一段早年的實驗片段，顯示有初生猴子一出生後就被縫上雙眼進行實驗，更需戴上不斷發出刺耳聲音的聲納裝置。經歷了5周的受虐經歷後，令牠性情大變，全身痙攣的模樣令人心痛。

據動物組織「PETA 亞洲善待動物組織」在facebook分享的片段顯示，80年代一隻名為布里奇的初生猴子，自出生後後便遭加州大學河濱分校心理實驗室的研究人員以針線縫上雙眼，並頭戴一個不斷發出刺耳的聲音的聲納裝置，成為一個視力剝奪實驗的工具。

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初生的布里奇在經歷了5周這樣的虐待後，習性亦開始出現異樣，全身除了會不時出現肌肉痙攣外，牠更會經常尖叫，又神經質地拼命抓住自己的身體。後來，有動保組織成員成功救出布里奇，並為牠進行「開眼」重見光明，牠的視力及心理創傷後來才慢慢康復。

布里奇隨後被轉移到一家庇護所棲息，並被場內一隻母猴收養，展開新生活。隨着有關片段曝光，加州大學當年也結束了這場殘忍實驗。事件當時亦一度登上國際媒體頭條，並迫使美國國會就動物實驗舉行聽證會，對動物福利法案進行修訂，普羅大眾由此也不再以過往的態度看待實驗室。

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責任編輯:羅嘉欣