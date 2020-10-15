公眾街市非接觸式付款一次性資助今起接受申請　料惠及1.2萬個食環街市檔販

▲ （經濟日報資料圖片）

食環署公布，第三輪防疫抗疫基金下的「公眾街市推廣非接觸式付款資助計劃」，今日(15日)起接受申請，為公眾街市租戶提供5,000元一次性資助，以推廣在街市檔位使用非接觸式付款，料可惠及約12000個食環署街市檔位租戶，藉此減低在街市環境中傳播病毒的風險。

署方稱，計劃為食環署轄下街市及熟食檔位租戶，提供每檔劃一5000元資助，用於支付為街市顧客提供最少一種非接觸式付款方式的初期安裝費用及服務和其他收費；有關非接觸式付款方式須經由金管局監管的持牌銀行或儲值支付工具持牌人，或扣帳、信用卡計劃處理。

租戶在與服務提供者簽訂有關服務合約前，須向食環署提交申請，並獲得原則上批准，然後提交已簽署並不少於2年期的有效服務合約；食環署會進行巡查，確保有關安裝已經完成後會發放資助，計劃預計可惠及約12 000個食環署街市檔位租戶。

發言人表示，有意申請資助的食環署街市檔位租戶，可親身或以郵寄方式向食環署分區環境衞生辦事處遞交申請，下月30日截止。

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責任編輯：陳正怡