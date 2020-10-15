【旅遊氣泡】邱騰華指台灣不在名單內　未正面回應是否有政治考慮

▲ 港府正與11個國家地區商討建立「旅遊氣泡」安排，邱騰華指，台灣不在名單內。（程志遠攝）

港府正與11個國家地區商討建立「旅遊氣泡」安排，商務及經濟發展局今日（15日）率先公佈，將與新加坡將建立首個「航空旅遊氣泡」，恢復兩地跨境往來，惟屬港人旅遊熱門﹑疫情早已受控的台灣，則不在名單內。

港府與新加坡「旅遊氣泡」達成協議，旅客需要接受兩地互認的病毒檢測陰性結果，詳情即看：【下一頁】

邱騰華指「旅遊氣泡」下往返兩地的新冠肺炎檢測費由旅客承擔，旅客行前14日不可到訪其他地區，詳情即看：【下一頁】

商務及經濟發展局局長邱騰華解釋，建立「旅遊氣泡」安排的商討工作，由香港主動或者對方提出接觸，最重要是雙方都有意願展開有關工作，不同國家地區會提出不同條件，例如接受特定目的訪客往來，或讓商務客入境；部份則有較嚴格的限制，包括要求旅客抵埗後，要先留在指定地方，或者不可以乘搭公共交通工具等。

被問及台灣是否在「氣泡」名單內，以及當中有否涉及政治考量， 邱騰華指，台灣不在名單內，但未有回應是否有政治考慮。

邱騰華早前表示，與11個國家地區初步商討「旅遊氣泡」安排時，當中包括日本、泰國、德國、法國、瑞士、越南、馬來西亞及新加坡等，而歐盟亦委託德國作為代表，協商有關安排，另外澳洲和紐西蘭亦表示有興趣，惟兩國需先商討澳紐「旅行氣泡」。

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記者：陳曉瑩