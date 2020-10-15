女設計師涉藏鎅刀被控　警員於庭上承認未能認出被告

▲ （經濟日報資料圖片）

30歲女設計師涉於去年管有鎅刀、剪刀等，早前否認有攻擊性武器罪，案件今（15日）於西九龍裁判法院開審。警員作供指，案發當日早上發現身穿西裝的男子與女子糾纏並大叫「救命」，期間女子掙脫，及後被警員制服及搜出涉案物品。辯方盤問時質疑警員有否了解身穿西裝男子「叫救命」的原因，警員指他當時沒有，並未能於庭上認出被告。被告被裁定表證成立，不出庭自辯。

被告為蔡麗怡（30歲；櫥窗設計師），被控管有攻擊性武器罪，控罪指她於2019年‪11月18日‬在‪旺角西洋菜南街及水渠街‬交界，管有攻擊性武器或其他適合作非法合途的工具、即1把鎅刀、1把剪刀、1支螺絲批、1支六角匙及1卷尼龍釣魚絲。

案件今開審，特別戰術小隊警員黃銘暉供稱，案發前一晚在油尖旺一帶有大批黑衣人聚集，案發當日早上警員在街上進行掃蕩，途經西洋菜南街1間餐廳外，看見1名身穿西裝的男子大叫「救命」、「警察」，便發現該男子正與1名身穿黑衣黑褲的女子糾纏，黃衝上前時，女子掙脫了，並拉下自己背包，向旺角方向逃走。

黃續指，他喝停該女子，並於水渠道與西洋菜街交界截停她，1名女警替女子上手銬及將黑色背包交給他，並指背包屬於該女子，黃接過背包後，將它轉交另1名女警搜袋，並搜出涉案物品。控方要求黃於庭上認人，但黃表示認不出被告。

辯方盤問黃時指，案發前現場有否束縛、傷人或爆竊事件發生，黃表示沒有。辯方又問及黃當時有否了解身穿西裝的男子「叫救命」的原因，黃指他當時沒有。裁判官裁定被告表證成立，被告不作自辯，下午續審。

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記者：林欣樂