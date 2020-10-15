【新冠肺炎】今日新增12宗確診個案　包括2宗本地源頭不明

▲ 本港今日（15日）新增12宗確診個案。

新冠肺炎疫情在港肆虐逾9個月，本港今日（15日）新增12宗確診個案，當中8宗屬輸入個案，4宗是本地個案。食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲下午見記者，交代疫情。

張竹君指，輪入個案中包括2名於10月13日由法國回港人士（個案編號：5203、5211）；一名於10月13日抵港的菲傭（個案編號：5204）；3名於10月3日由尼泊爾到港的人士（個案編號：5208、5209、5214）；一名於10月14日由印度返港的女子（個案編號：5212）。

本地個案方面，有2宗與早前個案相關，2名均是家居接觸者（個案編號：5206、5210）；另外有2宗源頭不明個案，包括一名35歲低音單簧管樂手，詳情即看：【下一頁】

另外一宗是73歲男商人，於尖沙咀好時中心工作，居住在飛鵝花園。詳情即看：【下一頁】

港府與新加坡「旅遊氣泡」達成協議，旅客需要接受兩地互認的病毒檢測陰性結果，詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：陳子謙