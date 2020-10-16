【創業夢】難忍母親連續30日煮番茄炒蛋　80後創食譜平台解決「今晚煮乜餸」煩惱

▲ 對於COOK1COOK創辦人之一的80後Chris而言，最初創辦網上食譜平台的念頭，原來是從母親的一碟番茄炒蛋開始。

新冠肺炎疫情下，市民留家用膳的機會劇增，對家庭主婦而言壓力也倍增，光是去想「今晚煮乜餸」已足夠讓一眾主婦「諗爆頭」。網上食譜分享平台COOK1COOK這時就成為救星，網站上逾3.7萬篇的食譜成為不少主婦的煮食靈感來源。但對於COOK1COOK創辦人之一的80後Chris而言，最初創辦網上食譜平台的念頭，原來是從母親的一碟番茄炒蛋開始。

▲ 在分工方面，Chris主要負責marketing的工作，而另一位創辦人Tony則負責內部operation的工作。（湛斯雅攝）

2014年與舊同事「兄弟班」創業

Chris笑言，原來母親有次炮製出一道番茄炒蛋後，味道之好讓他們一家當時大加讚賞，豈料母親亦因此為他們展開了長達一個月、餐餐煮番茄炒蛋的惡夢之旅。對Chris而言，一道番茄炒蛋的味道再驚為天人，連續吃一個月也會讓人崩潰。

但他亦因此從母親身上發現到一個不少家庭主婦的煩惱，那就是「今晚煮乜餸」，後來這亦在他腦海中慢慢演變成創辦網上食譜分享平台COOK1COOK的念頭。

2014年時我們看到書局有很多實體食譜書、電視上亦有很多受歡迎的烹飪節目，但那時網絡上卻還未有受歡迎的食譜平台，所以我們就想創立一個食譜平台去和大家分享更多煮食上的靈感。

原本在一家網上市場推廣公司任職的Chris，當時亦因此與另外2名志趣相投的舊同事Tony和Ray，在2014年以「兄弟班」的方式創業。問到3人最初創業的投資成本，Chris表示其實沒想像中那麼多。

當時雖然未有公司的辦公室，但我們3人只需各自拿着一部電腦在家工作，然後慢慢建立起公司的網站，再不斷找人加入會員分享食譜，基本上我們的成本只是時間。

雖然投資沒想像中多，但不代表困難會因此減少，至今仍事事親力親為的Chris亦坦言：

當時連一個辦公室也沒有，就感覺自己像到了一個荒山野嶺，為了生存要不斷找資源。加上最初我們3人的確甚麼也不會，只會做online方面的工作，唯有邊學邊做，這是最大的困難。

▲ COOK1COOK過去不時會為會員提供烹飪交流班的活動。（受訪者提供）

社交網站擁逾百萬粉絲

猶幸公司網站運作一個月後，已陸續有廣告的收入，讓他們可以在火炭租用一個僅100呎的辦公室。3人當年在這個僅約100呎的辦公室晝夜工作的畫面，便是如今COOK1COOK的雛型。

當時我們的心情其實都開心，因為終於達到有糧出、租到辦公室的目標。

隨着業務慢慢上軌道，公司的會員人數亦慢慢增加，當中除了家庭主婦外，亦有不少新婚想學煮飯的年輕夫婦們。Chris表示，會員很多時在Cook1Cook網站找到適合自己的食譜及靈感後，又會願意在網站在上分享自家食譜，讓公司的會員人數及網站食譜數量不斷「滾大」，目前公司已擁有逾13萬會員，網站上則有逾3.7萬篇食譜，社交網站更有逾100萬粉絲。

▲ COOK1COOK在疫情下新推的「氣炸鍋懶人包」產品，受到不少人歡迎。（湛斯雅攝）

疫情下推「氣炸鍋懶人包」大受歡迎

Chris表示，公司也向會員推出了一個「伙食費」的計劃，讓會員在分享食譜，並獲得不錯的迴響後，他亦可得到相應的廣告收益，讓會員及公司均達到「雙贏」的效果。

對於這次疫情的影響，Chris坦言公司的生意反而亦有所增長，網站的瀏覽量在疫情期間增加了2倍，不少人因為疫情需留在家中，因而透過COOK1COOK網站找食譜，及分享自己煮食後的照片。

此外，正值氣炸鍋熱潮興起，公司目前亦正與一間食品工場合作，研發了不同菜式的氣炸鍋懶人包，讓購買了懶人包的客人可輕鬆以氣炸鍋煮出各式反樣的菜式。

目前，COOK1COOK已發展至擁有十多名員工的規模，不時亦得到醬油、廚具、家電等不同品牌合作的機會。對於從最初連辦公室也沒有的情況發展至今，Chris坦言當初願意與他創業的舊同事Tony及Ray絕對功不可沒，3人在創業路上儘管有爭拗，但慶幸的是大家總可以成功化解分歧，共同解決每一個挑戰，這份滿足感是無可比擬的。

至於當初放棄穩定打工，毅然決定創業的決定，Chris亦慶幸當時的女友始終支持着他，叫他「襯後生去衝多啲、搏多啲」。對於如創業失敗令婚期延遲的風險，她亦選擇無條件地信任，幸公司也很快上軌道，最終Chris亦於創業後第二年與女友順利完婚。

正如不少新婚夫婦一樣，本身對烹飪並不熟識的他們現在不時都會在COOK1COOK網站上找靈感，當年足足一個月的「番茄炒蛋」的惡夢相信不會再在他們夫妻間發生。

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記者：吳梓楓