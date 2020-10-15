【新冠肺炎】35歲低音單簧管樂手確診　防護中心籲兩晚出席人士進行檢測

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情未平，本港今日(15日)新增12宗確診個案，當中4人屬本地感染個案，日前初步確診的香港管弦樂團35歲低音單簧管樂手Lorenzo Antonio Iosco今日亦已確診，患者上周五(9日)及周六(10日)曾參與樂團正式演出，同樂團逾100人需檢疫隔離。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君於疫情記者會，交代最新情況。她表示，該名35歲低音單簧管樂手已確診，屬第5205宗確診個案，10月11日發燒，先後到急症室及仁安醫院求醫。

她稱，患者上周五、六兩晚於文化中心有管弦樂表演，樂團逾90人為緊密接觸者，連同患者家人已安排檢疫隔離；至於後台工作者及兩場各700多名觀眾則非緊密接觸者，惟籲同一場合出席者應留意自己身體狀況，如有不適應及早求醫，亦建議兩晚曾出席的人士接受檢測。

被問及有否樂團其他人士已初步確診，張竹君稱，暫時未接獲與此患者相關的初步確診個案，當中有部分接受檢疫人士正接受檢測或留樣本。

衞生防護中心本周一(13日)公布，香港管弦樂團35歲低音單簧管樂手初步確診，流行病學調查仍在進行中；至昨日其密切接觸者正陸續安排檢疫隔離，包括香港管弦樂團首席單簧管樂手Andrew Simon。

特首辧周一晚上證實，行政長官林鄭月娥上周五（9日）曾出席香港管弦樂團的表演活動，但全程佩戴口罩，沒有接觸樂團成員，座位與樂團成員有相當距離，並於表演中場休息時離開，其後亦指林鄭月娥接受檢測後對病毒呈陰性。

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記者：陳正怡