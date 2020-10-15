【揚眉女子】顧紀筠曾住徙置區發憤脫貧　廿多歲半山置業兌現中學許下承諾

▲ 顧紀筠自言自己的人生也非傳奇；因為在她那個年代，像這樣住屋村發奮成功向上爬的人比比皆是。

顧紀筠年少時，雖然被困在徙置區，但最終她真的如夢中所想，可以逃離這鬼地方。中學畢業就發奮工作，更加入娛樂圈，結果廿多歲就達成她中學許下的目標，為家人在半山置業。由大家熟悉的節目主持變成今天設計兼賣珠寶，生活無憂，就算這樣，顧紀筠自言自己的人生也非傳奇；因為在她那個年代，像這樣住屋村發奮成功向上爬的人比比皆是。

我覺得重點不是我們贏在起跑線，我們的起跑線已經是很低，就是因為我們很低，我們才會變得更加懂得怎樣做人。

▲ 昔日顧紀筠住屋村時拍的照片。當年母親去了澳洲打工，父親又要上班，她就要煮飯洗衫兼照顧弟弟。（圖片被訪者提供）

顧紀筠最為人熟悉是她主持的身份，做過體育、奧運主持，因為勤力，就曾試過創下藝人一年演580個電視節目的紀錄。

那年代，很少人喜歡做主持，無興趣、好難紅、好多要求等等，所以我做很多show，可以一日『出街』四、五個節目，都是由我主持。

▲ 這是顧紀筠廿多歲時，拍攝亞視體育節目《勁運縱橫》時的宣傳照。（圖片被訪者提供）

90年代因為勤力已賺了第一桶金，而工作上又到了樽頸位，於是決心解約，去紐約讀一年的珠寶鑑證。

那時候做了很長時間電視，覺得很累，又不知將來條路怎樣走，覺得自己不夠料，所以決定解約。

▲ 因為昔日姑媽喜歡戴首飾，因此耳濡目染下，顧紀筠從小就喜歡珠寶。而她也會為自己設計的手錶賦與內涵，就好像當天訪問時，她戴著的手錶，名為「隨意」，設計外圓內方，想訴說做人處事必須圓融，但內心卻把持著做人的宗旨。（圖片被訪者提供）

自從中學畢業就開始出來工作，一直以來，她覺得自己很多事都不懂，於是就去讀書，在生活裏不斷「補習」：平面設計、工商管理，甚至佛學、烹飪也會去學。

我們那個年代都很喜歡讀夜校，就是想裝備自己。因為我們深信有一日，不知那機會是否來到我們身上的時候，可以揹著這把『刀』出來舞兩下。

▲ 這是廿出頭，顧紀筠在珠寶公司工作的照片，已散發獨特的氣質。（圖片被訪者提供）

成功在於態度

她講了一個有幾十億身家朋友的故事。

他以前在酒店是幫人開車門，但他態度很好，落雨又幫人擔遮。有個外國客人每次來香港都住在這酒店，有一日就對他說：「不如你不要開車門了，跟我去美國學做電子零件的生意。」我朋友心想既然自己起點咁低，只是幫人開車門，他給我機會，老虎蟹也去啦！

那是還要搭個幾月船才可以去到美國的年代，但既然贏得人青睞，這位朋友不怕辛苦，最後成為今天電子界的大老闆。

顧紀筠說：

其實我想和年青人分享，即使這個年代沒有太多機會給你學習及嘗試，但只要一樣東西，我覺得你都有機會會贏，就是學怎樣做人。做人的態度可以取決於你將來會變成一個怎樣的人，怎樣的人會取決於你成就的高低。

▲ 顧紀筠替NEW TV主持的《顧老闆。請客》，會訪問不同的嘉賓，其中陳健波和她一樣，都是在屋村長大，其實她身邊很多朋友都是這樣。「你今日見到我們每個人都好像環境很好，其實我們全部都是在屋村長大。」（圖片被訪者提供）

就好像顧紀筠對弱勢社群特別有禮貌，因為她知道她的態度會直接影響他們的心態。

我最近經常叫外賣，知道他們生活艱難，會給他們多一些貼士。最初阿姐是黑口黑面，我就會講唔該、好行、辛苦晒。到第四次叫外賣，她已態度不同，說很開心我又叫外賣：「你次次都咁好口，講到我也很開心。」快樂其實是很簡單。

因此顧紀筠經常掛在口邊，很多人成功都是源於態度。

我欣賞很多人成功是他態度的故事，你聽起來好像是一個傳奇的故事，其實是態度多過傳奇的故事；所以做人的態度重要過他的際遇，有些人際遇很差，但都可以扭轉局勢。

▲ 顧紀筠自言當年入電視台，她是一班人中最不靚女那一個，但是她勤力，許多別人覺得做不到的東西，她都嘗試去做，結果就贏到別人不要的機會。（湯炳強攝）

場地提供：竹日本料理

記者：何小雲