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房委會邀請街市租戶參與非接觸式付款資助計劃　每戶可獲發5,000元一次性資助

社會 16:05 2020/10/15

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

公眾街市非接觸式付款資助計劃今日展開。（資料圖片）

公眾街市推廣非接觸式付款資助計劃今日（15日）開始接受申請，香港房屋委員會邀請轄下街市及熟食檔位租戶參與。

公眾街市非接觸式付款一次性資助今起接受申請　料惠及1.2萬個食環街市檔販
 
房委會發言人表示，當局會將向轄下的街市和熟食檔位租戶發出邀請，有意申請參與計劃的租戶可於2020年11月30日或之前將申請交回所屬屋邨辦事處。
 
根據資助計劃，為顧客提供最少一種指定非接觸式付款的房委會轄下街市及熟食檔位租戶，每戶將劃一獲政府發放5,000元的一次性資助。
 
發言人指，考慮到街市的環境和運作模式，使用非接觸式付款有助減低病毒在街市傳播的風險；以非接觸式付款，市民光顧房委會的街市時便可減少或避免使用現金付款，令街市環境更安全、方便及衞生。
 
現時房委會轄下共有27個街市及五個熟食亭，共有約1500個檔位，房委會歡迎所有這些檔位的租戶申請參與該資助計劃。
 
申請資助的檔位租戶須提交已簽署並不少於2年期的有效服務合約，以及確認已完成所需的安裝以支援於其檔位使用有關指定非接觸式付款方式，才會獲發一次性資助。申請資助的檔位租戶在與服務提供者簽訂有關指定服務合約前，須先向房委會取得原則上批准。
 
發言人續說，在發出資助前，房屋署人員將到申請的檔位巡視，確保非接觸式付款裝置已經安裝完成。
 　
是項資助用於支付為街市顧客提供最少一種指定非接觸式付款方式的初期安裝費用和服務及其他收費，而有關非接觸式付款方式須經由香港金融管理局監管的持牌銀行或儲值支付工具持牌人，或扣帳／信用卡計劃處理。
 
房委會將發信通知個別檔位租戶有關資助計劃的詳情及申請手續。查詢可聯絡所屬的屋邨辦事處。

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責任編輯：郭詩詩

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