【新冠肺炎】重症患者現凝血功能障礙　美國麻省總醫院：可造成深靜脈血栓或肺栓塞

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香港的新冠肺炎疫情反覆，有部分確診個案的源頭未明，公共衛生專家擔心第四波疫情會隨即爆發。麻省總醫院的研究團隊發現，患有新冠肺炎重症患者的凝血因子V水平特別高，而血塊凝固或會造成如深靜脈血栓或肺栓塞等的嚴重創傷。

此外，麻省總醫院的病理學系研究人員Elizabeth M. Van Cott博士及她的團隊發現，若新冠肺炎重症病人的V因子水平低，他們因瀰漫性血管內凝血（DIC）死亡的風險會增加。DIC屬於致命的病變，令全身的微小血管出現血液凝固，耗盡凝血因子及負責凝血的蛋白質。

此研究的對象為麻省總醫院深切治療部（ICU）內的新冠肺炎患者，並發現V因子的異常有可能是導致新冠肺炎下出現血液凝固異常的原因。他們亦提出方法來識別高危患者，及提供合適的抗凝治療。Van Cott博士表示：

在我25年的研究經驗中，除了新冠肺炎外，我從未發現其他病會導致V因子顯著上升。

新冠肺炎的重症病人的靜脈、導管、動脈、肺部及四肢（包括腳趾）均有可能形成血塊。然而，研究人員目前尚未了解新冠肺炎患者凝血功能障礙的成因。

在年初爆發新冠肺炎疫情的初期時，Van Cott與她的團隊在一名新冠肺炎重症患者的血液樣本中發現V因子的水平高出正常參照範圍。四天後，該名患者的動脈交界出現一種致命的血栓－鞍狀肺栓塞。

這結果讓研究人員發現除了V因子外，另兩個主要的凝血因子為VIII因子和X因子。他們連續研究了102位新冠肺炎患者的凝血因子水平及其他參數，並將結果與沒有患新冠肺炎的重症病人及歷史數據進行比較。

與對照組相比，他們發現新冠肺炎患者中的V因子水平顯著上升，而在眾多研究的臨床參數中，高度活性V因子與新冠肺炎之間的關聯性最強。

研究發現，有33%V因子高出參考水平範圍的患者出現深靜脈血栓或肺栓塞，而相比之下，只有13%的V因子低水平患者出現此類情況。證據亦顯示V因子水平較低的患者或會出現瀰漫性血管內凝血（DIS）臨床衰退，因此死亡率較高。

重要的是，麻省總醫院的研究人員指出，新冠肺炎中的V因子上升有可能會導致某些患者被誤診，因為在正常的情況下，患者大多在肝功能不全或DIC時，V因子水平才會偏低。因此，醫生或會誤會患者體內缺乏維他命K。

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