工程人員解構中九龍幹線挖掘機高空墮井成因　料涉人為失誤

▲ 中九龍幹線何文田豎井發生墜機意外。（網上圖片）

中九龍幹線何文田豎井昨日（14日）發生墜機意外，工程正懸吊一部挖掘機期間，懷疑懸吊挖掘機機身重心向前傾，其後整架挖掘機翻側，懸吊鐵鏈亦斷開，挖掘機直墮豎井。

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香港建造業移動機械操作及維修人員工會主席胡國江觀看影片後指，估計事發原因是挖掘機的前臂未有向機身收緊，工程人員便將其吊起，信號員亦未有再三確認，令吊纜過度受壓所致。

他續解釋指，影片開首可見，挖掘機是向前傾側的，反映其重心向前，重量亦集中於前端；此情況同樣解釋了，為何挖掘機墜樓時會頭向下，車頭的吊纜會較車尾的吊纜更早斷裂。

▲ 事發前，挖掘機重心明顯向前，料和前臂未收緊有關。（網上圖片）

▲ 由於前方過重，吊臂不堪重壓，向前墜落。（網上圖片）

胡國江認為，此工業意外有一定人為因素。他解釋指，通常將挖掘機吊下豎井前，工程人員會先將挖掘機稍微吊起，信號員目測確認4個支點平衡，才批評挖掘機吊落豎井。

然而，他批評涉事信號員不專業亦無安全意識，例如他並未能發現挖掘機明顯的不平衡，事發後，亦未有等吊架停定才上前查看，

▲ 事發後工程人員明顯安全意識不足，在吊臂仍在搖晃的情況下上前查看。（網上圖片）

萬一個架壞咗，信號員未等佢（吊架）停定就上前，萬一跌落黎，就有機會造成第二宗工業意外

他又指出類似意外在業界屬於罕見。

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記者：陳梓蔚