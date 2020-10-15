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【踩過界II】王浩信+蔡思貝+張振朗鐵三角再現　秦沛跟盲俠師徒對決

娛樂 16:29 2020/10/15

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《踩過界II》延續鐵三角組合。

TVB於11月的台慶劇正密鑼緊鼓，除了《使徒行者3》排於11月初播出，另一齣重頭劇《踩過界II》亦暫定於11月播出，延續《踩過界》的原裝班底如王浩信、蔡思貝、張振朗，並加入秦沛、張曦雯等陣容，卡士強大。

為配合《踩過界II》播出，TVB早前已安排首輯《踩過界》在深夜重播，而台前幕後班底監製林志華加上王浩信、張振朗此組合，正是早前《反黑路人甲》的陣容，預期《踩過界II》將有不錯的聲勢 ，有望成為來年萬千星輝頒獎禮的熱門劇集。

秦沛盡現氣勢。

《踩過界II》承接上一輯，「盲俠」失明律師文申俠（王浩信飾），聯同醜女師爺趙正妹（蔡思貝飾），及跛子私家偵探谷一夏（張振朗飾），以鐵三角拆解不少奇難案件，也以第四感洞察人性，以心眼看清真相，為弱勢平權。

今輯出現由張曦雯的新角色邵美娜，劇中演女盲俠，周旋在文申俠和谷一夏之間，令鐵三角組合面臨瓦解。

張曦雯加入。

另外，久沒拍TVB劇的秦沛也有演出，他盲俠文申俠的師父簡紹宏，同時跟邵美娜牽引出一段不為人知的過往。

今日《踩過界II》發放新預告，突顯了王浩信跟秦沛的師徒衝擊，令人期待。

撰文 : TOPick柴犬出動

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