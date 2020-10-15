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許智峯涉從投票箱抽出選票 建制派促秘書處報警

政治 16:28 2020/10/15

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許智峯（右）涉從投票箱抽出選票。 （曾耀輝攝）

立法會9個事務委員會今日（15日）選舉正副主席。經民聯工程界盧偉國以32票當選發展事務委員會主席，由於時間不足，副主席選舉將於下次會議進行。選舉期間，許智峯被指從投票箱抽出選票，建制派「班長」廖長江指事件嚴重，要求主持的建築、測量、都市規劃及園境界謝偉銓，責成秘書處報警處理，謝偉銓表示認同，會後更說破壞會議進行及破壞選舉是不對，相信報警是必要。

謝偉銓在展開提名程序前表示，有32名議員表明不會接納選主席的提名。經民聯梁美芬提名工程界盧偉國角逐主席，民主派議員就互相提名，甚至提名不在席的議員，部分民主派議員接受，部分就說暫時不接受。

擔任主持的謝偉銓其後限制只接受多數個提名，引起民主派議員不滿，批評他濫權。民主黨的許智峯及黃碧雲等走到主席枱前抗議，其後被保安包圍並返回座位，秘書處於混亂中繼續派發選票。

會議共接納11個提名。在投票過程中，謝偉銓指，許智峯從票箱抽出3張選票，因此要重新派發選票。廖長江其後要求報警，謝偉銓認同。

另外，公務員事務委員會由工聯會議員郭偉強，以25票當選主席，副主席選舉亦留待下次會議舉行。

記者：尹櫻霖

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